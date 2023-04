Cristina Pedroche explica su decisión de no enseñar el rostro de su hija en redes

Cada vez falta menos para que nazca la hija de Cristina Pedroche, la colaboradora de Zapeando ha querido dar más detalles durante el programa Y Ahora Sonsoles, sobre cómo está llevando el embarazo y qué tiene pensado hacer cuando la hija nazca. Por el momento, ha comentado que mantendrá la privacidad de su hija en todo momento y no va a subir fotografías en las que se le vea la cara.

Cristina Pedroche entraba en directo al programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega, para hablar de su embarazo. Allí, la conductora del programa le quiso expresar lo guapa que estaba y lo bien que la veía. La encargada de dar las campanadas se tocaba continuamente la tripa: “Estoy todo el rato tocándome la barriga porque no deja de darme patadas, es super activa la niña”, expresaba muy feliz.

En los últimos meses la vallecana no ha dejado de subir publicaciones a Instagram haciendo ejercicio y llevando una dieta muy sana, por ello, Sonsoles se quiso interesar más: “Es por mi salud y la del propio bebé. En mi caso tengo un embarazo muy normal y me han dicho los profesionales que siga mi vida normal hasta que no pueda o que nazca la niña”, comentaba. Fue justo en ese momento cuando la presentadora le decía que tenía muchas ganas de poder ver a la niña.

“La verás tu en privado, porque no voy a subir ninguna foto de la niña. Compartiré algún piececito o algo, y a ti te mandaré alguna foto”, explicaba bastante seria. Onega por su parte contestaba que ella no se la iba a enseñar a nadie y podía estar tranquila. Además y para finalizar le preguntaba por cómo se encontraba ella anímicamente: “Estoy muy bien por dentro. Ya me calmó en yoga, pero ahora ser madre me ha cambiado, incluso me ha unido más a mi familia, a mis padres”, terminaba explicando.