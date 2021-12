Quedan tan solo horas para acabar este año 2021 y cómo va ir vestida Cristina Pedroche todavía no se ha revelado. Se ha vuelto una tradición no saber el look de la presentadora de ‘Las Campanadas’ de Antena 3 hasta que llega la noche y aunque parezca mentira, hace que cada año vaya batiendo los récords de audiencia.

A pesar de ser un secreto, Cristina ha ido desvelando por los diferentes programas de televisión pequeños detalles de lo que puede ser el vestido, los zapatos o el peinado, siendo este último muy esperado. ‘Espejo Público’ ha contactado tanto con la de Vallecas como con Alberto Chicote, ya que serán los presentadores una vez más e indicarán cuando debemos tomarnos la uvas y darán la bienvenida al nuevo año.

«Aunque es el octavo año que hago Campanadas estoy nervioso», han sido las palabras del cocinero. Este se muestra contento también por volver a recuperar una parte de la gente que iba hasta la Puerta de Sol a comerse las uvas, ya que el año pasado lo tuvieron que hacer desde abajo y fue muy raro para él. «Este año, aunque va a haber mucha menos gente, va a haber gente y eso anima», ha explicado el madrileño.

Como era de esperar, le han preguntado a él por el secreto de Pedroche, pero él ha afirmado que «nunca tengo ni idea y como siempre se lo pregunto y nunca me dice nada, ya no pregunto. Siempre me entero a la vez que el resto de España. Solo sé que todos los años me dice que va a ser espectacular y eso sí que lo cumple». Cristina, por el contrario, afirma vivir cada año con más ilusión y ha dejado una pista del peinado: «Josie me propuso una cosa que también tiene que ver con la cabeza y no se sabe si lo he aceptado o no. Lo del pelo se va a ver según se ponga la televisión, pero van a seguir pasando cosas».

Los tertulianos del programa han hecho hincapié en que podría anunciarse el embarazo de la presentadora, pero ella ha sido contundente y ha respondido: «Tenéis más ganas vosotros de que me quede embarazada que yo misma». Para acabar, Cristina Pedroche ha dejado un mensaje final donde parece dar pistas a la vez que no desvela nada: «La gente está muy despistada, pero he dicho más de lo que creéis. El calzado es único. Es lo más diferente y especial que he llevado nunca. Lo importante es que la gente se quede con el mensaje. Es un concepto muy único y muy especial que va a llegar a todos los corazones». Esta noche sabremos de qué se trata ese concepto, ¡qué ganas!