Patricia Conde y Cristina Pedroche fueron compañeras en ‘Sé lo que hicisteis’, un programa de LaSexta que fue muy visto. En él pudimos conocer a la vallecana y ahora ha decidido contar cuál fue el recibimiento que Conde le dio por primera vez. El encuentro ha tenido lugar en ‘Nadie al volante’, un programa de Movistar+ que es presentado por la de Valladolid y ha sido allí donde ha contado como fueron sus comienzos en el canal.

“Te la debía, Patri. ¿Te acuerdas cuando empecé en Sé lo que hicisteis que yo estaba super nerviosa y tú me ayudaste un montón?”, ha empezado diciendo en un discurso cómico la colaboradora de ‘Zapeando’. La presentadora no ha dudado en confirmarlo: “Claro que me acuerdo. Te dije: “Lo vas a hacer genial y te vas a convertir en una estrella. Y no me equivoqué”.

Siendo el último programa del año y con las campanadas encima, no podíamos contar con otra invitada 😜 Esta noche a las 22.30h, @CristiPedroche en #NadieAlVolante. pic.twitter.com/R8bfc9ZfAW — #0 de Movistar+ (@cero) December 27, 2021

La madrileña confirmó sus palabras y en el momento que iban a dar paso a un vídeo, se dirigió a cámara y reveló todo lo que ocurrió en su primera vez en un plató de televisión y en su llegada a ‘Sé lo que hicisteis’. “Después tiró aceite en el plató para que me resbalara al salir. Que casi me mato. Pero no pasa nada, no pasa nada… eso sí, la Pedroche no olvida” acabó contando la seguidora del Rayo Vallecano acerca de Patricia Conde en su discurso.

A misma vez promocionaron el reencuentro entre los colaboradores y presentadores del programa que marcó un antes y un después en LaSexta. Exceptuando Ángel Martín, todos se volverán a juntar en un programa único donde celebrarán las preuvas en Neox. Así, ya no solo son las series españolas las que vuelven a grabarse, también han aprovechado algunos programas como este para dar uno último, o al menos por ahora, a todos sus espectadores que algún día vimos todos y sobre todo en estas fechas que tanta unión hacen. ¡Qué ganas tenemos de verlo!