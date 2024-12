Cristina Pedroche anuncia en ‘El Hormiguero’ un cambio histórico para las Campanadas en Antena 3

Quedan muy pocos días para que termine el año y eso significa que Cristina Pedroche ya está ultimando los detalles para mostrar a toda España cómo será su comentado vestido de las Campanadas. La presentadora de Antena 3 y colaboradora de laSexta ha sido la última invitada del año en El Hormiguero, una tradición desde hace años, y ha dado las últimas pistas a los espectadores de cómo será su look en la última noche del 2024. Serán sus décimas Campanadas, debido a que en el año 2014 se estrenó con Frank Blanco en la Puerta del Sol. Ahí nació la expectación por su vestido, algo que le llevó a conseguir saltar como gran reclamo para la audiencia para Antena 3, donde ha conseguido que la cadena privada gane por primera vez en la historia a La 1 en audiencias.

Junto a su inseparable Alberto Chicote, la mujer de Dabiz Muñoz ha querido dar algunos detalles, algunos un poco preocupantes, sobre cómo será el vestido. Por ejemplo, ha avisado de que todavía no ha podido enfundarse el traje debido a su gran tamaño y a que todavía no está ni en Madrid. «Es muy grande, por eso no me lo he podido probar. Todavía no me lo han traído, no está en esta ciudad», ha dicho a Motos. «Este año no se aleja mucho al del año pasado que era sobre el agua. Puedo decir que será grande, podría ir de Frozen, quién sabe… En la capa habrá un color y por dentro, otro, bueno, puede haber dos o tres colores y no es el rojo uno de ellos. Todavía no me lo he probado y se lo puede poner cualquiera», así ha conseguido dejar con más intriga a todos.

En el pasado, la presentadora ha explicado que tanto ella como el vestido suelen ir separados, aunque el traje llega a la Puerta del Sol con mucha antelación, para evitar así las aglomeraciones que suele haber en la zona y posibles accidentes. Como es habitual, en torno a él hay un importante dispositivo de personas para protegerlo.

Preguntada por ello, Pedroche lo ha confirmado: «Sí, somos como los reyes, pero este año dormirá en mi casa, como se ha hecho fuera… Yo voy en coche y el vestido en furgoneta, que es muy grande». Aunque pueda parecer impensable, lo cierto es que si el vestido no llegase o sufriese algún problema, ella estaría dispuesta a «dar las Campanadas en vaqueros», mientras que si fuese ella la que no llegase, se pondría «un maniquí con el vestido».

Ante la insistencia del presentador de El Hormiguero, Cristina ha tenido que dar algunos detalles más: «Es parte duro y parte blando. Todo el look está pensado desde los pies a la cabeza y hacia arriba… Una de las ideas se me ocurrió viendo una cabalgata de Reyes, y desde abril lo estamos haciendo».

La gran novedad de la retransmisión de las Campanadas de este año

Los balcones frente a la Puerta del Sol son muy cotizados, tanto que Antena 3 ha tardado décadas en conseguir cambiar el suyo, teniendo por primera vez una terraza en la que Chicote y Pedroche podrán estar frente al mítico reloj sin agobios, un privilegio que hasta ahora sólo tenía TVE.

«Este año, por primera vez en la historia de Antena 3 tenemos otro set de las campanadas», así ha avisado de que el tamaño de su vestido ha podido crecer gracias a este cambio. «Tenemos terraza más grande, entonces ahí no va a haber miedo de alturas, de anchos. Mi vestido va a poder ser gigante. Es el año en el que el vestido es el más grande y el año en el que es más Pedroche, las dos cosas».

David Broncano será su gran rival en audiencias

Con la irrupción de La Revuelta en su programación, TVE ha confiado en el presentador andaluz y en su colaboradora Lalachus la misión de presentar una noche tan importante, dejando atrás a otras estrellas de la cadena como Ramón García, Anne Igartiburu o Ana Obregón.

«La gente confía en Alberto Chicote y en mí más allá del vestido. Estoy segura de que vamos a triunfar un año más a pesar de la audiencia que hagamos», ha dicho muy segura la invitada de El Hormiguero. Pese a que la competencia es más que real, ella asegura que no piensa demasiado en los datos: «Mi primer año en La Sexta hicimos un 6,7%, ganando a Antena 3. Me dan igual las audiencias, compito contra mí misma. Las audiencias, para los jefes».

En el cambio de 2023 a 2024, Antena 3 lideró por tercera vez consecutiva en la retransmisión de las Campanadas con un espectacular 29% de share y 4.309.000 espectadores en toda la emisión. Por su parte, La 1 optó por Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso, logrando un 26.1 % de cuota y 3.890.000 de televidentes. Quedándose así a solo 2.9 puntos y 419.000 espectadores de la cadena de Atresmedia.