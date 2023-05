‘Cover Night’: Miguel Bosé emociona al interpretar ‘Te Amaré’ en la final

El pasado jueves 18 de mayo pudimos disfrutar de la gala final de Cover Night, el talent show musical de RTVE. El formato, presentado por Ruth Lorenzo, contaba con Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel como parte del jurado, mientras que Abraham Mateo y Ana Guerra se encargaban de ayudar y asesorar a los participantes.

Lo que ninguno de los espectadores del programa de La 1 de Televisión Española esperaba es que íbamos a vivir un instante realmente histórico. ¿El motivo? Miguel Bosé tomó la decisión de subirse al escenario del programa, tras 8 años sin hacerlo. Algo que, como era de esperar, pilló por sorpresa a la audiencia. ¡Pero les fascinó!

🎤 Miguel Bosé interpreta ‘Te amaré’ en el escenario de #CoverNight ✨ pic.twitter.com/cphw5lJoio — Cover Night (@CoverNight_es) May 18, 2023

Para esta ocasión tan especial, Miguel Bosé decidió interpretar Te Amaré, uno de los temas más exitosos de su repertorio. Mientras llevaba a cabo esta actuación, pudimos ver cómo sus compañeros (Ruth Lorenzo, Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel) estaban completamente emocionados.

Es más, al terminar la actuación, la presentadora de Cover Night no dudó en aplaudir a Miguel Bosé: “Esta ovación va para ti”. Acto seguido, el artista quiso hablar tras haber pisado un escenario tras ocho años: “A partir de ahora, a remontar. Siento muchas emociones, pero lo quería dedicar al equipo”.

Jesús Martí, ganador de Cover Night

A pesar de este momento absolutamente mágico, el programa continuó su curso. Por lo tanto, pudimos conocer el nombre del vencedor de esta primera edición de Cover Night. Tras un concurso verdaderamente perfecto y a la altura de lo que esperábamos, el que se hizo con la victoria fue Jesús Martí.

El aspirante llegó al duelo final con J KBello, quien no dudó en felicitarle por haber logrado el trofeo de Cover Night, así como los 100.000 euros que estaban en juego. El ganador del programa, emocionado, no dudó en decir lo siguiente: “Lo más bonito que me llevo es todo lo que he podido vivir con los compañeros”.