El pasado viernes 25 de octubre, los espectadores de TEN y Canal Quickie pudieron disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos. Lo hizo con una inesperada y comentada ausencia, la de María Patiño como presentadora del programa. De hecho, fueron Belén Esteban y Javier de Hoyos quienes cogieron las riendas del espacio televisivo. En esta ocasión, contaron con una invitada especial, que no era otra que Aneth Style, ex amiga de Isa Pantoja. Fue entonces cuando, en un momento dado de la tarde, los colaboradores de Ni que fuéramos recordaron un suceso que, presuntamente, protagonizó Marta Riesco con una tercera persona en un sofá de Cantora. Los hechos ocurrieron, al parecer, durante la celebración de Nochevieja en la finca de Isabel Pantoja. Lejos de que todo quede ahí, los tertulianos optaron por recrear en directo lo que supuestamente ocurrió en aquel instante del que, a pesar del tiempo, se sigue hablando.

Aneth, durante su intervención en Ni que fuéramos, quiso dar detalles sobre lo que realmente ocurrió, según ella, en aquel sofá: «La primera versión que me llega es que no pasó nada. La segunda que me cuentan es que se estaban besando. Y la tercera versión, que es la que por lo visto le cuentan a Anabel, es la que pasó de todo. Yo no me la creo». Todo ello mientras los colaboradores del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN intentaban recrear, a modo cómico, todas y cada una de las versiones que iba comentando la ex amiga de Isa Pantoja. Como no podía ser de otra forma, este surrealista momento fue tremendamente comentado en redes sociales. Inevitablemente, lo que estaba ocurriendo en directo llegó a oídos de Marta Riesco. La periodista, como no podía ser de otra manera, se mostró verdaderamente descontenta con el programa en el que colabora.

Debemos tener en cuenta que la reportera está inmersa en un proceso judicial contra Anabel Pantoja por haber sacado a la luz esta información. Es por eso que no dudó un solo segundo en utilizar sus redes sociales para estallar no solamente contra sus compañeros, sino también contra el propio programa. Hasta tal punto que amenazó con abandonar Ni que fuéramos si no rectificaban.

«Solo quiero decir que lo que se está diciendo en el programa en el que trabajo en Canal Quickie es absolutamente falso», comenzó diciendo Marta Riesco a través de su perfil oficial en X (antes conocido como Twitter). Lejos de que todo quede ahí, la periodista fue más allá: «Si se sigue recreando o cachondeo de algo que está pendiente de juicio, dejo el programa para siempre».

Poco después, publicó otro mensaje en la mencionada red social: «Javier de Hoyos y Matamoros, o rectifican o se sentarán también en un juzgado». Unas palabras que llegaron a sus compañeros en Ni que fuéramos. Tanto es así que De Hoyos, que se encontraba presentando el programa junto a Belén Esteban, no tardó en pronunciarse en directo sobre lo ocurrido.

«Antes en la vorágine de la emoción con la que hacemos las cosas hemos hecho una reproducción intensa que sabemos que ahora mismo Marta está metida en un proceso judicial y hay determinadas cosas que igual no le vienen bien que se recreen. Marta, que eres nuestra compañera. Que te queremos muchísimo y que ya está, que no vamos a recrear más cosas», comentó Javier de Hoyos, intentando quitar hierro al asunto.

En cuanto a Kiko Matamoros, como no podía ser de otra forma, también acabó pronunciándose sobre la reacción que Marta Riesco había tenido respecto a lo que había sucedido minutos antes en plató: «Si no tenemos sentido del humor, nos podemos dedicar a otra cosa y nadie nos obliga a venir aquí ni a participar de esto».

Unos comentarios que, como era de esperar, tampoco pasaron desapercibidos para Marta Riesco, que volvió a utilizar su perfil en X (antes conocido como Twitter) para pronunciarse: «Misma broma y mismos cachondeos para las cosas pendientes de juicio de Matamoros y las cosas en las que él ha estado involucrado. A reírnos pero todos!». ¿Se marchará Riesco de forma definitiva de Ni que fuéramos?