Si de romances icónicos entre celebridades se trata, Chris Martin y Dakota Johnson se están consolidando como una de las parejas más duraderas de la industria. Una historia de amor que se hizo pública en el año 2017 y que han querido mantener en la más absoluta intimidad, alejada de los focos de las cámaras.

Pero, a pesar de ello, eso no quita que al vocalista de Coldplay le guste dedicarle canciones a su chica en sus conciertos, quien acude como una de sus fans más fieles. Una vida alejada de los medios de comunicación donde recientemente el mundo ha podido ser testigo de hogareña y casera rutina como pareja que ambos artistas mantienen.

Todo tuvo lugar cuando la actriz de ‘Cincuentas sombras de Grey’ participaba en una sesión de preguntas y respuestas dentro del ‘Festival de Cine Sundance’ para hablar de su nueva película ‘Cha Cha Real Smooth’. Una charla virtual a la que se fueron uniendo sus participantes poco a poco.

Pero, lo que nadie se esperaba era que cuando llegó el turno de conectar con Johson, en pantalla apareció también Chris Martin. El artista al percatarse de que se encontraba apareciendo en la imagen, esbozó una gran sonrisa mientras se levantaba, hizo el gesto de la paz y procedió a salir de la habitación cerrando la puerta a su paso.

Y es que, al parecer, el cantante británico se ofreció a ayudar a su chica para ingresar en la videollamada, ya que la actriz tenía dificultades técnicas que le impedían conectarse por Zoom. La aparición espontánea del artista hizo que tanto los asistentes como la propia Dakota Johson no pudiesen evitar echarse a reír. Un momentazo que se ha hecho viral en redes sociales, y no es para menos.

Not me crying over Chris Martin appearing in Dakota Johnson zoom meeting I love them so much. pic.twitter.com/VSaQ538lBB

— ludo ☆ (@angelisonfilm) January 23, 2022