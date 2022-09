Cher, molesta con un fan de Dua Lipa tras esta inesperada comparación

Cher ha reaccionado a un tweet de un fan de Dua Lipa un tanto molesta. La estadounidense, a la que no le ha gustado nada un comentario que se ha hecho viral en Twitter, no se ha podido callar al ser comparada con la intérprete de One Kiss.

Son muchos años los que lleva ya Cher subida en el barco de la música. La artista californiana, a día de hoy, sigue siendo todo un icono. Y es que la elegancia que Cher desprende allá por donde va no pasa por alto, aun teniendo 76 años.

Pero parece ser que la elegancia no lo es todo para la cantante, al menos si se pone sobre la mesa el tema de la edad. Cher, que en varias ocasiones nos ha dejado claro que no sabe cómo asumir el hecho de que se está “haciendo vieja”, ha mostrado su gran indignación por Twitter al ponerse a juicio su edad.

La cantante de Believe ha estallado en contra de un fan de Dua Lipa. Este fan ha retwitteado un post en el que aparecen ambas cantantes con un estilo muy similar y en el que pone: “Dua Lipa, la Cher de nuestra generación”. El usuario de Twitter ha añadido como comentario al post original: “Demasiada verdad en un tweet”.

Este tweet se ha hecho viral y Cher no se ha podido quedar callada. Y es que nada le molesta más a la artista que el hecho de que se hable sobre su edad y el paso del tiempo. Con un: “¿Cuántos años hay en una generación?”, la californiana ha mostrado su molestia contra el fan de Dua Lipa.

Con esta pregunta, Cher ha querido recalcar que ambas son de una misma generación y que el emisor de este comentario no ha estado del todo sembrado al comparar a ambas estrellas.

Como anomalía a muchas divas pop, Dua Lipa me agrada y me gustan varias de sus canciones, pero… Cher es Cher y Dua Lipa es Dua Lipa. La muchacha es muy bonita, talentosa y tiene canciones pegajosas, pero démosle tiempo de hacer una carrera antes de hacer comparaciones. pic.twitter.com/4HCfn1qgb1 — Eduardo Humberto ॐ (@humbertoyya) August 31, 2022

Sin embargo, hay usuarios de Twitter que han optado por contentar a la artista exponiendo que ella es única e inigualable. Otros usuarios han decidido no ponerse ni en un bando ni en otro y con comentarios como: «Cher es Cher y Dua Lipa es Dua Lipa», han mostrado su opinión.

No se puede negar que Cher ha sido, sin duda, una de las artistas que más ha marcado a toda una promoción, tal y como Dua Lipa lo ha hecho. Pero, tras lo ocurrido, tampoco debemos negar que ambas son las artistas más glamurosas de una misma generación, y que, pasen los años que pasen, las dos seguirán estando igual de maravillosas que siempre.