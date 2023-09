Charlie Puth enloquece las redes con el anuncio de su compromiso con Brooke Sansone

¡Charlie Puth se casa! El cantante de 31 años ha acudido a sus redes sociales para compartir con sus fans una de las noticias más importantes de su vida, su compromiso matrimonial con su novia Brooke Sansone. Una noticia con la que ha revolucionado por completo a sus seguidores.

La pareja comenzó su relación el pasado 2022, pero no fue hasta diciembre de ese mismo año que el intérprete de We Don’t Talk Anymore formalizó públicamente su noviazgo. Sin embargo, y tal parece, el tiempo no ha supuesto un impedimento para el artista.

I asked my best friend to marry me and she said yes. I am the happiest, best version of myself and it’s all because of you Brookie. I love you endlessly forever and ever and ever. pic.twitter.com/XbCtAY1fgL

— Charlie Puth (@charlieputh) September 7, 2023