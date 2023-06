Charlie Puth regresa con ‘Angel Pt. 2’, la segunda parte de ‘See You Again’

Charlie Puth vuelve a formar parte del universo de Fast and Furious. Hace más de 8 años, el artista estadounidense junto a Wiz Khalifa dieron vida a una de las canciones más especiales, y exitosas, de la banda sonora de la saga de películas de acción.

En aquel momento, publicaron una canción titulada See You Again, con la que despedían a Paul Walker tras su fallecimiento en un accidente de coche. Una canción que se convirtió en una de las más reproducidas de ese año, y que casi una década después, ya tiene su segunda parte.

Casi una década después, el artista estadounidense regresa con nueva canción a la nueva entrega cinematográfica de Fast and Furious, en esta ocasión de la mano de Jvke, Jimin y Muni Long, quienes también participaron en la primera parte de esta canción

De esta forma, Charlie Puth ha dado forma a la segunda entrega de la canción See You Again, en esta ocasión con un tema titulado Angel Pt. 2. Una canción cuyas expectativas eran complicadas de superar, pero que una vez fuera, las ha superado.

«Le debo mucho a esta franquicia y siempre he estado muy orgulloso de ser parte de Fast Family. Estoy encantado de volver y colaborar con todos estos fantásticos artistas en Angel Pt. 2.» explicó Charlie Puth a través de un comunicado de prensa tras el lanzamiento de esta nueva canción.

No cabe duda de que Fast and Furious es una de las sagas cinematográficas más exitosas de la industria. Y en esta nueva entrega, en la cual vuelve a aparecer el actor Paul Walker a modo de flashback, la incursión de Charlie Puth en una nueva canción tiene mucho sentido. Por ello, los fans de la saga han recibido este nuevo tema con los brazos abiertos.