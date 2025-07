El pasado mes de mayo los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Coincidiendo con que mayo es el mes de Eurovisión, el equipo contó con la visita de una de las grandes estrellas del festival. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Chanel Terrero. La representante de España en Eurovisión 2022, que obtuvo un meritorio tercer puesto con SloMo, visitó el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para presentar Antillas, su nuevo single. Tras una excepcional actuación en directo, presentador e invitada se sentaron en unas sillas plegables para charlar. En la entrevista, Chanel se sinceró con David Broncano: «Estoy trabajando en una nueva era que sí me representa. La industria me llevó por un camino que no quería, le cogí miedo al estudio. Me sentía perdida».

Y añadió: «Con Antillas vuelvo a mis raíces, con lo que me hace sentir libre». Lejos de que todo quede ahí, la representante de España en Eurovisión 2022 habló sobre la salud mental y cómo hacer terapia le ha servido, entre otras cuestiones, para reconciliarse consigo misma: «Voy una vez a la semana. No hay que estar fatal para ir al psicólogo». Lo que es un hecho es que, desde que puso punto y final a su aventura en Eurovisión, Chanel ha vivido un gran número de altibajos: «Acabé 2022 con estrés, 2023 fue regulero, me obligaban a hacer cosas que no quería. Le cogí miedo al estudio, lloraba antes de grabar… Pero ahora estoy bien», reconoció, con una sonrisa. Y fue más allá: «Estoy construyendo algo que me ilusiona, he vuelto a disfrutar del proceso». Sin mencionarlo de forma específica, es evidente que la artista se refería a su primer álbum: “No me identificaba, no lo disfrutaba”.

Por fortuna, toda esa etapa ha quedado atrás. ¿El motivo? Ahora está en un momento «muy dulce, creando mi música, con una gira en camino y volviendo a disfrutar». Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por La Revuelta, Chanel confesó algún ‘salseo’ que ocurrió durante su participación en Eurovisión.

«Vi cosas… flirteos. Vi traqueteo entre países», reconoció, entre risas. El presentador quiso saber si, entre bastidores, llegaron a ver encuentros fugaces de carácter sexual. Ella tiró de honestidad: «No diré nombres, pero hubo cosillas». Poco después, acabó dando una serie de pistas: «Hubo algo entre alguien de Rumanía y alguien de España».

Chanel Terrero responde a las preguntas de ‘La Revuelta’: «Ha entrado pasta»

Como no podía ser de otra manera, la intérprete de SloMo no podía marcharse del Teatro Príncipe Gran Vía sin responder a las preguntas clásicas de La Revuelta. En cuanto a dinero en el banco, Chanel quiso ser completamente honesta: «Ha entrado pasta, pero ahora mismo soy artista independiente. Entonces, todo lo que hago estoy pagándolo de mi bolsillo, porque si uno no cree en uno mismo… ¿Quién lo va a hacer?».

Respecto a las relaciones sexuales en el último mes, la respuesta de la artista consiguió dejar a todos los espectadores sin palabras. Tras dejar claro que le da apuro hablar de estos temas, se animó a contestar: «Voy a decir 30», aseguró Chanel, entre risas. Ante la incredulidad de todos, ella quiso hacer hincapié en algo: «No os estoy vacilando».