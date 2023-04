Chanel rompe su silencio sobre su ausencia en Liverpool en la final de ‘Eurovisión 2023’

Chanel fue una de las grandes protagonistas de Eurovisión 2022. La artista conquistó Europa con su SloMo, consiguiendo un merecido tercer puesto y convirtiéndose en la mejor actuación de la historia del festival. Sin embargo, este lunes se conoció que no estaría presente en la 67º edición del certamen.

La artista no ha sido incluida en el cartel de artistas invitados que hizo público la BBC. Un cartel en el que han sido incluidos los ganadores de la última edición, Kalush Orchestra, o el segundo clasificado Sam Ryder. Así como también estará la representante de Suecia, Cornelia Jakobs.

La ausencia de Chanel en la gran final de Eurovisión 2023 ha sido muy sonada, y tales han sido las críticas que ha recibido la artista a través de sus redes sociales, que finalmente ha roto su silencio y ha confirmado que si fuera por ella, estaría en Liverpool el próximo mes de mayo.

