Chanel desvela el objeto que quiso llevar durante sus votaciones en ‘Eurovisión’ pero no le dejaron

Quedan tan solo unas horas para que comience la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión de 2024 en la que Nebulossa se subirá al escenario de Malmö para intentar conquistar al público del festival. Hace tan solo unos días, Chanel brilló con luz propia al actuar en la primera semifinal. Antes de poner rumbo a Malmö, la cantante desveló en una entrevista el guiño que quiso tener con nuestra gastronomía durante su participación en el festival pero que no le fue permitido.

Lo ha contado en su entrevista para La Matemática del Espejo, donde ha desvelado los recuerdos que guarda del momento de las votaciones del festival, algo que, al parecer, se le ha quedado muy guardado. «Me acuerdo de todo (…) Lo exprimí todo tanto que me acuerdo, de todos los movimientos de ese sofá», aseguraba la artista. Y es que ha contado que ella quería salir con un elemento gastronómico de nuestro país pero que no le dejaron: «Yo quería salir con una paella en la ‘green room’, no me dejaron».

Aun así, aunque no le dejaran salir con el plato valenciano, su paso siguió siendo igual de icónico y que dejó su marca en la historia del paso de nuestro país por Eurovisión. Además, ha recordado como ya pudo intuir que había logrado un gran resultado en la pasada edición de 2022 ya que, como ha explicado, la ‘steadicam’ se colocaba delante de los representantes justo antes de que cada país reparta sus doce puntos. De esta forma, Chanel desveló que, cuando se colocaban delante suya, podía hacerse a la idea: «La ‘steadi’ se colocaba delante antes de los ‘twelve points’ y nos lo dieron las cuatro primeras veces, después ya no».

Los recuerdos de Eurovisión

Chanel ha recordado que el día de la gran final del concurso estaba enferma, aunque eso no le impidió darlo todo en el escenario. «Cuando me levanté tenía unos mocos que no podía, llevaba días mala. Tenía décimas de fiebre, me pesaban los ojos», contó. Aunque la joven quiso llevarlo de la forma más normal posible y que nadie se enterara, algo que ella hizo para no darle ningún sentimiento de inseguridad a su equipo. «No le dije a nadie que estaba mala. Imagínate si de repente suelto la alarma y todo el mundo se preocupa (…) solo se lo dije a una de mis bailarinas, a Raquel».

El equipo de la entrevista quiso darle una sorpresa. Y es que le llevaron la chaqueta tan icónica que llevó en su actuación en Eurovisión para que se la volviera a poner unos años más tarde de su gran paso por el concurso. «Pesa muchísimo», decía mientras la sujetaba. «En la actuación se me desata en un momento en el que no tuvo. En los ensayos me frustraba porque decía ‘es que tengo que estar más quieta’ porque si no se me desata, y en la actuación dije que me lo iba a disfrutar y si se desata que se desate», comentó.

Lo que nadie duda es que el paso de Chanel es algo que ha quedado en la memoria de nuestro país.