El pasado miércoles 17 de enero, David Broncano recibió en La Resistencia a Chanel. La artista, tras haber hecho historia en Eurovisión 2022 con SloMo, ha sacado a la luz un primer álbum que lleva por título ¡Agua!. Como era de esperar, este proyecto no ha dejado indiferente a nadie. ¡La espera ha merecido la pena!

Tras haber hablado de este nuevo proyecto y de las canciones que se incluyen en él, David Broncano quiso hacerle las preguntas clásicas de La Resistencia. Aunque Chanel intentó evitarlas a toda costa, finalmente tuvo que hablar sobre el dinero que tiene en el banco y las relaciones sexuales en los últimos 30 días.

El presentador de La Resistencia se mostró muy contundente: «Sé sincera, la gente quiere información». La invitada comenzó a responder a la primera de las preguntas clásicas: «He empezado a ser conocida hace poquito, pero he entrado muy fuerte», comenzó diciendo la intérprete de Clavaito.

Nunca es suficiente. Tiene razón @ChanelTerrero. Nunca es suficiente en las preguntas clásicas. pic.twitter.com/MPuAfuMyTG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

«Soy muy trabajadora, entonces, todo el dinero que he ganado lo he invertido en los conciertos que voy a hacer este verano», reconoció Chanel. Fue entonces cuando David Broncano no dudó en hacer la siguiente pregunta clásica, por lo que la joven se sinceró: «He hecho el cálculo antes de venir, obviamente, y me ha dado una puntuación de 21».

Como era de esperar, el jienense se quedó impactado por la precisión del dato, por lo que la artista volvió a hablar: «No estoy orgullosa de esta cifra por baja, nunca es suficiente». Lejos de que todo quede ahí, aprovechó la ocasión para hacer una corrección a David Broncano: «El petting lo estás explicando mal, en eso no hay felación ni nada, consiste en el roce con ropa, y ya está».

Fue entonces cuando el presentador se pronunció al respecto: «Pero si el petting lo introduje yo en España». Sergio Bezos no tardó en hablar, apoyando firmemente a Chanel: «No me he atrevido en estos años a decírtelo, pero es como lo dice ella». Sin duda, la cantante nos sorprendió con su sinceridad pero, sobre todo, ¡por su naturalidad y personalidad!