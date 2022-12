Celine Dion: ‘My heart will go on’ cumple 25 años en un momento complicado para la artista

El gran clásico de Celine Dion cumple 25 años. My Heart Will Go On, canción principal de Titanic, la película de James Cameron de 1997, convertida en una de las canciones más recordadas de la historia de la música moderna. No obstante, este aniversario llega en un momento difícil para la artista.

My heart will go on fue escrito por James Horner y tal fue su popularidad tras el estreno de la película que formó parte del disco Let’s talk about love de la artista canadiense. Se trata de una de las baladas más versionadas durante las últimas décadas, conocida en todo el mundo y con innumerables reconocimientos a lo largo de todos estos años.

Además de ser incluida en el disco Let’s Talk About Love de Celine Dion, My Heart Will Go On logró vender más de 15 millones de copias, ganó 4 premios Grammy y se llevó el Óscar a la Mejor canción original tras el éxito mundial de Titanic.

#TalDia 08/12/1997 (25 años) Se publica la canción «My Heart Will Go On» interpretada por la cantante Céline Dion la cual fue incluida en el soundtrack de la película #Titanic de 1997 y en su álbum Let’s Talk About Love. Fue número uno en las listas de popularidad en el mundo. pic.twitter.com/9QA7HbWrbx — ComicZulia® (@ComicZulia) December 8, 2022

Este aniversario llega en un momento complicado para la artista, después de haber tenido que cancelar los conciertos de su nueva gira por Europa debido una enfermedad neurológica conocida como el síndrome de la persona rígida.

«Tengo la esperanza de que estoy en el camino correcto para la recuperación. Ese es mi objetivo y estoy haciendo todo lo necesario para recuperarme. Trabajo duro para recuperar mi fuerza y mi capacidad para actuar, aunque reconozco que está siendo una lucha constante», expresó la artista en el vídeo en el que hizo pública su enfermedad.