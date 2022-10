Carmen Borrego, sincera en ‘Sálvame’: «He visto una cara de Paola que no conocía»

Carmen Borrego lleva viviendo unas semanas complicadas tanto en televisión como en su vida personal. Desde que el equipo de Sálvame sacara a la luz unos audios de Paola, su nuera, criticando a la familia Campos, Carmen ha tenido que pasar muchos momentos duros. Ayer mismo, la colaboradora se sinceraba con Cristina Soria en el programa de Mediaset sobre la exclusiva de que va a ser abuela.

“Como madre perdono y voy a seguir perdonando. Pero como madre también tienes que aprender a poner límites porque si a los hijos no les pones límites al final tienes problemas”, advertía indirectamente a su hijo. La hija de María Teresa Campos aseguraba que no tiene “ninguna necesidad económica de vender una exclusiva” y que si ha hablado del embarazo en revistas y en el plató de Sálvame ha sido por intentar ayudar.

Tras una tarde llena de ataques por la exclusiva en la que anuncia que va a ser abuela, la colaboradora se rompía ante una crítica de Kiko Hernández y Terelu Campos intervenía #yoveosálvame https://t.co/sHBHCzfz7a — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 26, 2022

“Esto me ha ocasionado algo muy duro en vida que voy a intentar superar y necesito un poco de tiempo. Me he removido por dentro y me he visto como cuando no tenía que estar”, confesaba Carmen Borrego. Posteriormente, ha querido hacer un alegato para defenderse: “Yo empatizo con el dolor de todos. Yo peco como tonta, pero no peco como mala madre, ni mala persona”. La verdad que es indiscutible que la colaboradora está pasando por un muy mal momento a nivel emocional.

“Desde que mi hijo conoció a Paola he sido muy feliz, me ha acercado a mi hijo, las cosas podrán volver a ser lo mismo. Pero he visto una cara de Paola que no conocía, que hasta que no me lo habéis puesto no he sido consciente”, admitía Carmen. Sin embargo, no guarda ningún tipo de rencor como ella misma ha dicho y únicamente está dolida ya que nadie ha empatizado con ella, pero está dispuesta a arreglar las cosas.

El resto de colaboradores de Sálvame ha preguntado a Carmen Borrego si tendrá una conversación con su hijo. La hija menor de María Teresa ha admitido no estar preparada pero que cuando se den las circunstancias correctas lo hará: “No quiero sentarme con él y ponerme a llorar. Ni es bueno para mí ni para él, quiero hablarle desde el cariño, desde la postura de madre y desde los límites y si no están esos límites la conversación no tiene por qué ser”.