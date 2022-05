Carmen Borrego, a Rosa Benito: «No puedes querer a Rocío Jurado y no respetar a su hija»

Como viene siendo costumbre, cada año la familia Carrasco-Mohedano hace un homenaje en honor a Rocío Jurado. En lo que supone una cita más que inquebrantable para Rosa Benito. La colaboradora, una vez más, no ha podido evitar emocionarse, y ha contado el motivo en ‘Ya es Mediodía’: “Me emocionó porque es el segundo año que se hace en el Santuario de Regla el homenaje a Rocío… El silencio, el santuario y se escucha la voz de Rocío del CD ‘Un gitano llamado Mateo’ y la canción ‘Contigo’… La escuchó una voz clara y maravillosa, y te crees que está ahí”, explicaba en unas declaraciones que han sido cuestionadas, entre otras colaboradores, por Carmen Borrego.

En el plató de ‘Sálvame’ se ha hablado sobre la confesión de la exmujer de Amador Mohedano. Asimismo, la hija de María Teresa Campos no ha podido evitar sacar el tema del museo: “Me gustaría que algún día Rocío Carrasco cuente por qué se ha tardado tanto en abrir ese museo, con más datos. Hay más cositas”, anticipaba la colaboradora.

Un año más, los Mohedano-Jurado se han vuelto a reunir en Chipiona para homenajear a la Más Grande #YaEsMediodía30M https://t.co/mFmHHjj6tl — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 30, 2022

Sin embargo, su compañera Laura Fa ha trasladado en su turno de palabra: “Yo solo he visto llorar a Rosa Benito, entiendo que se emociona por lo que dice porque es imposible después de tantos años que seas la única que montes el circo”.

Tras las palabras de su compañera, Carmen Borrego ha querido dar su versión sobre estas declaraciones: “Tanto golpe de pecho cuando no te hablas con la hija de Rocío Jurado, a la que tienes que respetar es a la hija que está aquí”, haciendo referencia a la poca falta de empatía que algunos colaboradores han tenido con su hija, Rocío Carrasco. “¿Qué sentiría Rocío Jurado?”, a lo que no duda en añadir: “No puede querer a Rocío Jurado y no respetar a su hija, que era lo más importante para ella”, sentenciaba Carmen Borrego.