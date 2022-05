Carmen Borrego se enfrenta a Carmen Alcayde en ‘Sálvame’: «No te aguanto»

El pasado martes 24 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’. Una de las protagonistas indiscutibles fue nada más y nada menos que Carmen Borrego. Hace tan solo unos cuantos días vivió uno de los momentos más felices de su vida: la boda de su hijo mayor.

A pesar de que debió haber sido un instante de inmensa alegría para ella, ha terminado siendo un calvario. Y es que, desde que se produjo el enlace matrimonial y durante todas sus intervenciones en ‘Sálvame’, se le ha cuestionado todas las decisiones que ha tomado. Algo que ha provocado que la hermana de Terelu Campos estalle contra una de sus compañeras.

Estamos hablando, cómo no, de Carmen Alcayde. La hija de María Teresa Campos se mostró de lo más contundente con ella: “¿Me dejas que acabe y a lo mejor te lo puedo explicar antes de meterme el dedo en el ojo? Que ya me estoy cansando esta tarde”, espetó al ver cómo la valenciana no paraba de interrumpirla, una y otra vez.

Carmen Borrego amenaza con no asistir a la ‘Sálvame Fashion Week’, tras su enfrentamiento con Carmen Alcayde 💥 #SLVMFashionWeek #yoveosálvame https://t.co/PMAPXIk1mY pic.twitter.com/E2MtmBCGsO — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 24, 2022

“¿Me dejas que termine o hablas tú? Habla tú sola, no te aguanto”, sentenció Carmen Borrego, mientras trataba de abandonar el plató de ‘Sálvame’. Como era de esperar, Carmen Alcayde no dudó un solo segundo en seguir a su compañera para intentar calmarla pero, a pesar de los esfuerzos, parecía no lograrlo.

“Estoy cansada, no dejas hablar nunca”, continuó diciendo la tía de Alejandra Rubio. “Si me han puesto un vídeo tendré que contestar yo, no tú, que no tienes ni puñetera idea”. Finalmente, el que logró calmar a las colaboradoras de ‘Sálvame’ fue Jorge Javier Vázquez, y lo hizo con sus típicas bromas.

Lo cierto es que Carmen Borrego comienza a estar al límite en cuanto a paciencia se refiere. Hasta tal punto llega la cosa que ha amenazado a la dirección del programa con no participar en la mítica ‘Sálvame Fashion Week’: “No vengo a la Fashion Week, ya lo digo. Estoy muy harta ya”, confesó. ¿Faltará a esta cita tan especial?