Carly Rae Jepsen emociona con el vídeo musical de ‘Surrender My Heart’

El pasado mes de octubre Carly Rae Jepsen sorprendió a sus seguidores con su ansiado regreso a la industria musical. Una vuelta que llegó de la mano de su quinto álbum de estudio y con el que nos presentó sencillos de infarto como Western Wind, Beach House, Talking To Myself o el brillante tema principal inspirado en la música disco The Loneliest Time.

Ahora, y antes de culminar un año que tantas sorpresas y alegrías ha traído a la vida de Jepsen, la artista ha publicado el videoclip oficial de uno de sus nuevos sencillos. Para ser más exactos, se trata del video de Surrender My Heart, el primer tema con el que da el pistoletazo de salida al tracklist de disco.

Jane Krakowski!! Isabella Boylston!! My favourite comedian and my favourite ballerina all in 1 place?! Feast your eyes on our Broadway inspired musical piece for Surrender My Heart 🩰❤️ Thanks to all the amazing talents who helped make this video come to life. @lenovo #IntelEvo pic.twitter.com/FSovOnDnby

