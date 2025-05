La crisis de audiencia que vive La familia de la tele, que sigue sin remontar el vuelo, está dejando claro que Tentáculos, el programa de Carlota Corredera en Ten TV, es el formato que los seguidores del desaparecido Sálvame estaban esperando. Aunque las audiencias tan poco son buenas, muchos días siguen por debajo del 1 % de share, el espacio está comenzando a funcionar con su presentadora y nuevos colaboradores. Precisamente, la gallega ha querido recordar un mal recuerdo que tiene de su etapa trabajando con Terelu Campos y que hasta ahora no había contado ante las cámaras.

La hija de María Teresa Campos ha declarado la guerra a los que en el pasado fueron sus compañeros y, aunque la presentadora había tratado de tender puentes, ha decidido unirse a las críticas contra el clan Campos. En concreto, ha querido recordar la primera vez que tuvo contacto con la malagueña, para lo que hay que remontarse al momento en el que La noria, el espacio de los fines de semana que presentaba Jordi González, donde se conocieron. Tuvieron que pasar años hasta que volviesen a tener relación, algo que ocurrió cuando Corredera ya era directora de Sálvame, antes de dar el salto a ser presentadora.

«Me llama por teléfono un número que yo no conozco y era Terelu. En esa época, ella estaba con una pareja que era de Málaga y tenía hijos. El caso es que suena mi teléfono y era ella porque en Sálvame se nos escapó un plano de los hijos de su pareja sin pixelar», así ha comentado el motivo de la llamada.

Se trataba de un error que Corredera admitió, pero Terelu no fue precisamente amable con ella en su conversación: «No te puedo decir lo que me dijo en esa llamada, imagínatelo». El polémico Kiko Hernández, que se ha quedado en Ten TV y no se ha mudado con sus ex compañeros a La familia de la tele, no ha podido dejar que su compañera se quedase callada y no diese más detalles.

«Si hemos llegado hasta aquí aguantando esta chapa, queremos saber ya el contenido final. Si te insultó, di que te llamó, qué te dijo. ¿Te llamo hija de fruta? ¿Hija de hospital? ¿Subnor?», de esta manera le ha exigido que reprodujese la conversación que tuvo.

Hay que recordar que la familia Campos, por entonces, mantenía una dura polémica con la productora de Sálvame, ya que en el pasado tuvieron grandes desencuentros y demandas por culpa del recordado Aquí hay tomate. Es por eso, que el monólogo, porque no fue una conversación, no fue nada amistoso.

«Me dijo que me tenía que morir, que éramos unos sinvergüenzas, que nos iban a demandar y se nos iba a caer el pelo, que cómo se nos ocurría no poner a unos menores pixelados. Y que su pareja iba a por nosotros», así ha resumido el enorme chaparrón que le cayó en apenas unos segundos.

Carlota tenía toda la intención de pedir disculpas por ese fallo, que reconocía que habían tenido, pero la hija de la Campos no tenía ganas de charlar. «No me dio tiempo a decir ‘Terelu, perdona’, Clonc», de esta manera ha desvelado que la dejó con la palabra en la boca y colgó el teléfono después de la enorme bronca.