Carlota Corredera aclara los rumores de su posible regreso a Mediaset

Carlota Corredera ha sido clara y concisa al pronunciarse acerca de su supuesta vuelta a los platós de Telecinco con el nuevo proyecto: ¿Quién Es Mi Padre? Además, con una respuesta contundente, la periodista ha desmentido los rumores acerca de la segunda parte de su libro.

El pasado martes saltó la noticia de que la ex presentadora de Telecinco iba a volver a las andadas de la mano de Mediaset con ¿Quién Es Mi Padre? Este proyecto versaría sobre los hijos ilegítimos de las familias más populares de España. Pero no es del todo cierto.

Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir “que no me consta”. Feliz verano a [email protected] — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) July 26, 2022

La gallega ha tenido que verse en la situación de aclarar vía Twitter todos los rumores que han ido apareciendo en torno a su figura como periodista. Carlota Corredera ha dejado claro que el programa que podría suponer su vuelta a los platós, ¿Quién Es Mi Padre?, no lo presentará ella, o, al menos, “no le consta”.

«Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir ‘que no me consta’. Feliz verano a [email protected]», ha escrito la afectada mediante un hilo abierto en Twitter.

Además, ha querido aprovechar este hilo para desmentir la supuesta cancelación de la segunda parte de su libro. Carlota Corredera ha manifestado que la segunda parte de Hablemos De Nosotras simplemente “se ha aplazado ‘sine die’ por una decisión personal apoyada en todo momento por mi editora y por mi editorial».

Así ha sido como Carlota Corredera ha alzado la voz, con la esperanza por parte de la periodista de que estos rumores por fin cesen con este hilo. Actualmente, la gallega se encuentra de vacaciones, o al menos eso nos ha hecho ver mediante redes sociales.

Desde que se marchó de Sálvame hace unos meses, la ex presentadora ya se puso manos a la obra con nuevos proyectos para continuar su carrera tras las cámaras. Y, aunque no sabemos aún si su futuro profesional en Telecinco se ha acabado para siempre o no, Carlota Corredera ha dejado claro que, por ahora, no tiene ningún proyecto entre manos con Mediaset.