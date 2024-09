Carlos Sobera tiene un ataque de risa en ‘First Dates’ tras la inesperada confesión de un soltero

Llega septiembre y, con ello, los nuevos estrenos de la parrilla televisiva española. First Dates se ha convertido en una de las opciones más acertadas de Cuatro, también en verano. Pues, el popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, ha continuado con su labor de unir solteros durante las calurosas jornadas veraniegas. Pero, ahora, ha vuelto de la mano de una nueva temporada y, como no podía ser de otra manera, de nuevos solteros. Un encuentro televisivo al que, recientemente, se ha unido Wen, un soltero taiwanés que se trasladó a Madrid para aprender cocina y que actualmente trabaja como chef. De esta manera, el joven, de 27 años, fue recibido por el presentador del formato. Pues, fue el primero en llegar al restaurante del amor.

Soltero y presentador comenzaron a hablar de diversos temas. Un intercambio de palabras donde el comensal le contó que hablaba «chino, español, inglés y tontería». Una pequeña premisa de lo que estaba apunto de ocurrir, pues el humor de Wen hizo que el equipo de First Dates, y especialmente Carlos Sobera, se desternillara de la risa. Pero, ¿qué fue lo que originó todo? Pues, el comunicador vasco le preguntó al soltero cuál era su profesión. «Soy el enemigo del entrenador personal. Soy cocinero, yo engordo a la gente», dijo Wen. Unas palabras que hicieron que Carlos Sobera se riera a carcajadas.

«Enemigo del entrenador personal porque es cocinero», señaló el presentador, sin parar de reír. Pero, el participante quiso aclarar que su cocina es mayoritariamente saludable. «Muchas verduras… pero ahora estoy en el Teatro Real. Quería venir a España para aprender cocina. Estaba pensando si Francia o España, pero la gastronomía de España es más creativa así que me vine aquí», señaló.

Por su parte, el participante le preguntó al presentador de Cuatro si había estado en Taiwán. Una cuestión que Sobera respondió con honestidad. «Conozco un poco China. He estado en Pekín y Shanghái y punto pelota», le ha respondido. Pero, ha sido con esa frase hecha, con el «punto y pelota», con lo que Wen ha tenido otro brote de risa. Unas carcajadas que fueron seguidas por las de Carlos Sobera, quien no pudo evitar reírse.

El participante le contó al vasco que se considera como un gato, pues es cariñoso cuando a él le apetece. Fue entonces cuando, minutos después, llegó su cita: Paula. La soltera, de 26 años, se presentó como una mujer psicóloga/opositora que es empática con los demás. Además, tiene muchas ganas de vivir aventuras y salir de su zona de confort.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. Pues, a Wen le encantó los «ojos grandes» de Paula y a ella que él proceda de otra cultura. De esta manera, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde ambos coincidieron en su pasión por los viajes, el baile y el piano.

A nivel sentimental, el joven le dijo que solamente había tenido un romance y fue con una chica de su país natal. Paula, por su parte, le contó que no había tenido nunca novio. Una confesión que sorprendió bastante a Wen. «No he encontrado la persona adecuada», le ha dicho Paula.

«Soy bastante exigente a la hora de que me guste alguien y tal, pero luego cuando me ha gustado alguien, me ha hecho ghosting o de repente tenía novia y yo no lo sabía… Me he fijado en un patrón de un chico un poco tóxico», confesó. Wen siempre creyó que los europeos eran más abiertos a la hora de tener una relación, pero con las declaraciones de su cita descubrió que no todas las personas son iguales.

La decisión final de First Dates

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas y los participantes no podían estar más encantados con el otro. Los solteros bailaron y Wen no dudó en enseñarle a Paula algunos de sus pasos prohibidos. Un divertido momento donde las risas no faltaron. «Es una chica interesante y me gustaría conocerla más», confesó el joven.

Sin embargo, y por muy bien que se lo hubiese pasado, la soltera no opinaba lo mismo. «Te he visto más como un amigo que como una posible pareja. Creo que tienes otras velocidades, que hasta que no tienes pareja no os dais besos… a mí me gusta ir más rápido en ese sentido», señaló ella. Wen le dijo que estaba dispuesto a ser más arriesgado y a cambiar sus tiempos, pero Paula sentenció la cita con un «no».