Carlos Sobera sorprende a Gorka en ‘Supervivientes 2024’ con una información del exterior

El pasado martes 28 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie presentado por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Gorka conseguía ser el primer salvado de la semana pero, además, protagonizó un emotivo reencuentro con su novia Andrea.

No es ningún secreto que no han sido unas semanas fáciles para Gorka, ni mucho menos. A pesar de ser un líder nato y haber conseguido ganar complicadísimas pruebas, todo se vio empañado. Y todo por una confesión de Kiko Jiménez, puesto que aseguró que el vasco y Marieta se habían besado. Ella lo negó en un primer momento, pero acabó dando la razón al andaluz.

Esta complicada situación consiguió desestabilizar a Gorka, sobre todo porque no tenía ningún tipo de información del exterior. Lo que más le atormentaba era que su novia pudiera estar pasándolo realmente mal por este asunto y estuviese planteándose dejar la relación. Es más, también tenía cierto temor de que el público ya no le apoyase tras salir a la luz esta información. Pero todo quedó atrás el pasado martes.

Gorka se salva de la expulsión y Carlos Sobera le da una información crucial

Debemos tener en cuenta que Aurah Ruiz, Marieta, Kiko Jiménez y Gorka eran los nominados de Supervivientes 2024 esta semana. Por lo tanto, como suele ser habitual, este martes se llevó a cabo la ceremonia de salvación. Por lo tanto, tras la caída de Aurah y Marieta, la cosa estaba entre Kiko Jiménez y Gorka.

Finalmente, fue el vasco el que se llevó el gato al agua. Visiblemente emocionado, agradecía al público ese importantísimo apoyo en una de las nominaciones más potentes de esta edición. «Muchísimas gracias a todos los que me habéis cogido un poco de cariño. A todos, gracias», aseguró Gorka, visiblemente emocionado.

Fue entonces cuando Carlos Sobera no dudó un solo segundo en aprovechar esa ocasión para hacer llegar al concursante una información del exterior: «No sé si lo has oído, pero en el plató, desde Madrid, el grito ha sido unánime con que te hayas salvado tú». Una confesión que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie.

Pero no todo quedó ahí, puesto que el presentador de Supervivientes: Tierra de nadie fue mucho más allá: «La gente te está apoyando, Gorka, que eso te sirva también de fuerza». Se trata de un comentario que, para muchos, ha pasado desapercibido pero hay que tener en cuenta que los concursantes llevan más de dos meses completamente aislados.

Por lo tanto, estas palabras de Carlos Sobera no solamente suponen un chute de energía para Gorka sino que, además, le ha dado una importantísima información del exterior: tiene muchísimo apoyo fuera. Solamente esperamos que estas palabras solamente sean un aliciente para Gorka a la hora de continuar luchando en el concurso y no le afecten de forma negativa.