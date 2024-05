Carlos Sobera sorprende en ‘First Dates’ al picarse con una soltera: «Eres una cobarde»

Por mucho que pase el tiempo, está claro que los participantes que acuden a First Dates nunca dejarán de sorprendernos. El programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto para Cuatro, de eso no cabe duda. De hecho, esto se pudo comprobar, recientemente, con Carmen, una soltera de 66 años que acaba de divorciarse.

Ha estado casada desde los 19 años, pero su matrimonio vio su final hace año y medio. Según afirma, desde entonces, no ha dejado de ligar. «Me dicen ‘Carmen, eres buena y estás buena’», comenta. El encargado de recibirla en el restaurante fue Carlos Sobera.

«Soy un buen partido, tengo casas por todas partes y de hecho mi bisabuela era Marquesa de Villahermosa», le contó al presentador. Respecto a lo que busca en un hombre, la participante lo tiene muy claro. «Alto, guapo, culto y que tenga sentido del humor. Que pueda mantener con él una conversación coherente, yo puedo tener una conversación de cualquier tema y te destrozo a ti en cualquier juego de mesa», dijo.

Completamente perplejo por las palabras de la soltera, el presentador fue directo. «¿A mí? ¿Quieres ver cómo te barro en el póker?», le preguntó el comunicador contundentemente. Al ser testigo del pique del presentador, Carmen no pudo evitar reírse.

«Se nota que es vasco», comentó ella. Pero, el presentador no se dejó intimidar. «Otra más que se me viene abajo con un insulto para evitar el duelo directo. Eres cobarde, te voy a presentar a un jugador con el que vas a poder porque conmigo, no», le comentó Carlos Sobera a la participante.

Julián, la cita de Carmen en First Dates

Fue entonces cuando llegó Julián, la cita de Carmen. El participante aterrizó en el formato con muchas ganas de encontrar a su mujer ideal. ¿Sería Carmen la persona que busca? «Creía que iba a ser una persona más joven, con pelo y con otra elegancia…», comentó la soltera al ver a su cita.

A pesar de un primer encuentro un poco agridulce, la pareja de solteros pasó a la mesa para conocerse mejor. «He pasado tres cuartas partes de mi vida con él y le deseo lo mejor. Si le van bien, le va bien a mis hijos y me va bien a mí, para que me pague la pensión», le contó la participante sobre su ex marido.

La pareja de solteros habló de diversos temas, incluido los más íntimos. Pero, las diferencias entre ambos eran bastante notorias. A pesar de ello, al concluir la velada, Julián confesó que sí tendría una segunda cita con Carmen. El participante señaló que le había gustado mucho el humor de ella y que estaba dispuesto a ayudarla a olvidar a su ex marido.

Sin embargo, Carmen se percató con ello de que él tenía razón y no había superado al padre de sus hijos. «Todas las noches sueño con mi ex, es que llevo poco tiempo. Eres muy buen psicólogo. Tengo que pasar, como se dice, un periodo de duelo. No lo he tenido», sentenció tras rechazar una segunda cita.