Carlos Sobera, preocupado por la salud de un comensal de ‘First Dates’: «Llama a la ambulancia»

First Dates continúa entreteniendo a los espectadores de Cuatro y, recientemente, lo hizo con una cita que casi acaba en desastre. Miguel se presentó en el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. Fue entonces cuando Carlos Sobera acudió a recibirlo.

El comensal se encontraba en la barra del bar acompañado del presentador del programa. Mientras le definía a su prototipo de chico ideal, Matías, el barman del local, le sirvió un mojito. Sin embargo, Miguel, tras probar la bebida, fue víctima de un fuerte ataque de tos que provocó la alarma entre los miembros del equipo.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates17N en directo en @cuatro! 🌟 https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/ck24d4giIP — First Dates (@firstdates_tv) November 17, 2023

«Encima me lo atragantas, Matías», le reprochaba Carlos Sobera, con humor, a su compañero de First Dates. «Respira. Dame un vaso de agua», pedía rápidamente el camarero. «¡Matías, hazme el boca a boca o llama a la ambulancia porque me va a dar un infarto!», bromeaba.

Al final, y por fortuna, todo quedó en un pequeño susto. Miguel logró superar el ataque de tos y pudo continuar con su noche en el show de citas de Cuatro. Tras ello, conoció a Eduardo, el soltero elegido por el programa para conquistarlo. Pero, la primera impresión no fue demasiado buena.

Las cejas con apariencia de gato de su acompañante fueron un claro «defecto» que condicionó la decisión final de los solteros, entre otros aspectos. Pues, al concluir la velada los dos prefirieron seguir cada uno por su lado, tras negarse rotundamente a tener una segunda cita juntos.