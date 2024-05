Carlos Sobera, impactado ante el parecido con un soltero de ‘First Dates’

First Dates, popular programa de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera, continúa recibiendo a sus participantes en el icónico restaurante del amor. Recientemente, el formato realizó una entrega muy especial donde la temática se basaba en recibir a solteros con «parecidos razonables» a famosos.

De esta manera, Raquel, una mercader de 47 años originaria de Castellón, aterrizó en el programa debido a que, según ella, guardaba un gran parecido con Paris Hilton. «Yo antes muerta que sencilla, me gusta ir muy arreglada, siempre pintada y pelo suelto y bien limpio», comentó en su presentación.

La cita de Raquel fue Gabriel, un empresario de 40 años originario de Alicante. El encargado de recibirlo fue el presentador Carlos Sobera, quien no dudó en hacerle la pregunta del millón. «Qué color de pelo, los ojos azules… ¿a quién dicen que te pareces?», le preguntó el comunicador vasco.

Ante ello, el soltero le explicó que siempre le decían que se parecía físicamente a él. Tras escuchar sus palabras, Carlos Sobera se quedó estupefacto. «¡¿A mí?! Pasa anda», le dijo entre risas. Pues, el presentador no pudo estar de acuerdo con él, ya que, claramente, no eran dos gotas de agua.

Tras ello, Sobera procedió a presentar a la pareja de solteros. Fue entonces cuando Raquel no pudo evitar comparar a Gabriel con el presentador. Eso sí, no lo hizo de buena manera. «Sobera es un hombre, para la edad que tiene, muy atractivo. Sobera puede enamorar hasta a una jovencita porque te llama la atención cuando lo ves. Él (Gabriel) no. Él a mí no me ha atraído», comentó ella.

Los comensales pasaron a la mesa con el objetivo de conocerse mejor. Pero, la poca chispa entre ellos fue evidente desde el primer momento. Además, un dato de Gabriel que espantó a la soltera fue sobre su pasado religioso. Pues, según le contó, antes era testigo de Jehová.

«Yo no me haría de su religión (…) Yo soy evangélica bautizada y solo creo en mi dios y en mis cosas. Yo no me haría de su religión nunca», comentó Raquel, por su parte.

La decisión final de Raquel y Gabriel en First Dates

Al concluir la velada, los participantes se dirigieron a la sala de la decisión final para contarle al equipo si querían seguir conociéndose fuera o no. Como era de esperar, no hubieron sorpresas. «Cuando conoces a una persona y, a primera vista, no te da ese feeling desde el principio… Ahí es que falta algo», señaló Gabriel.

Unas palabras con las que dejaba claro que no veía un futuro amoroso con Raquel. Por su parte, la comensal, estuvo de acuerdo con él. «Cuando hay un feeling de primeras (…) yo no he sentido eso», sentenció la participante. Unas palabras previas a salir del restaurante de First Dates de la misma manera en la que llegaron: solteros.