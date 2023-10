Muere Carlos Pumares: Fibergrán y sus momentazos en ‘Crónicas Marcianas’

La muerte de Carlos Pumares deja a muchos aficionados al mundo del cine y a la radio huérfanos del que era uno de los grandes críticos de nuestro país. Admirado y odiado a partes iguales, protagonizó grandes momentos de la radio y la televisión gracias al Fibergrán, un producto de medicina natural, y a sus intervenciones en Crónicas Marcianas.

El crítico de cine será recordado siempre por su carácter ante los micros y las cámaras, dispuesto a enfrentarse a quien hiciera falta por defender sus ideas. Eso lo demostró especialmente en la radio, medio en el que presentó programas tan recordados como Polvo de estrellas, dedicado al mundo del cine.

Su ya mítico «sí, buenas noches, dígame», era una de sus frases más conocidas, pero si por algo es recordado en internet es por sus enormes enfados en directo. El más conocido ocurrió en la antena de Onda Cero, en concreto en el espacio Salud natural, que presentaba junto al doctor Pérez León y en el que daban consejos de salud y promocionaban productos homeopáticos.

La llamada más famosa la protagonizó una oyente de Lugo, que pidió consejo para adelgazar. «Deje de comer y a tomar el Fibergran», le decía el locutor a la señora descolocándola por completo con su habitual humor. Tras volver a explicar para qué servía el producto tuvo que repetir el nombre, esta vez elevando el tono: «¡Fibergrán!».

Pese a los intentos de deletrear la palabra, la paciencia de Pumares se iba acabando por momentos, tanto que en la grabación se le puede escuchar decir «esto no está pagado» en varias ocasiones. El momento de locura absoluta llega cuando la señora, que daba por imposible entender el nombre del producto, pide a su marido que se ponga al teléfono.

Lejos de mejorar, la llamada se descontrola por completo cuando asegura que «esas son letras extranjeras». Tras muchos intentos parece que la pareja consiguió apuntar algo parecido al famoso Fibegrán, pero la reacción impagable de la mujer llega cuando pregunta con desilusión: «¿Solamente eso?».

Pese a que tenían más recomendaciones, tanto Pumares como su compañero decidieron terminar la llamada y mandarle una carta con los nombres, hay que recordar que este momento se produjo en los años 90, cuando internet no estaba al alcance de todos.

Su paso por Crónicas Marcianas

Pumares dejó claro en su cuenta de Twitter el motivo de sus enfados: «No tengo mal genio es solo que nadie me entiende». Pese a todo, el vasco también es recordado por sus colaboraciones en Crónicas Marcianas, programa de Telecinco que marcó época con Xavier Sardá a finales de los 90 y principios de los 2000.

Uno de los vídeos más virales en redes sociales es su defensa de la tortilla de patata sin cebolla, una de las polémicas más habituales de nuestro país. Carlos Pumares defendió que la receta original es solo «patata y huevo. La cebolla nace después de la Guerra Civil porque no hay huevo, para darle jugo».

Ante la insistencia de Sardá en defender que «está más rica con cebolla», Pumares explota: «¡Es otra cosa. No es tortilla de patata. Es tortilla de patata… y cebolla. A mi que no me mientan!».