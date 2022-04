Cardi B ha vuelto a desaparecer de las redes sociales. La artista estadounidense, nominada a la categoría Mejor Interpretación de Rap en los Grammys, decidió no asistir a la gala. Un hecho que provocó que las redes se inundasen se críticas contra ella.

Todo comenzó a raíz de unos comentarios de sus propios fans, en los que se cuestionaban los motivos por los que la artista había decidido no acudir a la ceremonia de la 64 edición de los Premios Grammy.

Un usuario de Twitter compartió en una captura de un mensaje en el que una fan le comentaba a Cardi B: «Apuesto a que a tu hijo no le gustaría que estuvieras sin hacer nada mientras nos tomas el pelo a los fans y nunca lanzas música». A lo que la artista respondió: «Espero que tu madre se muera». Un comentario tras el cual, las redes estallaron contra la artista.

El usuario que compartió estas capturas en Twitter escribió: «A Cardi no le gustáis, solo está aquí por el dinero». A este, le respondieron otros usuarios de la red social: «La cosa es que para qué darnos bombo si sabes que no vas a ir a los Grammy desde el principio»; «Deja el álbum», comentaron otros fans de la artista.

Cardi B continuó respondiendo con palabras muy violentas a los mensajes que estaba recibiendo, y anunció que iba a eliminar su perfil de la red social, mientras que diversos usuarios se encargaron de hacer capturas de pantalla a todo lo que estaba ocurriendo.

Tras eliminar su cuenta de Twitter, la artista Cardi B realizó un directo a través de su cuenta de Instagram para aclarar lo que estaba ocurriendo, su versión de los hechos, y los motivos de enfado con personas que hasta ese momento, pertenecían a su club de fans.

En este directo, la artista comentó que estaba en Nueva York con sus hijos y que: «Me estoy relajando, entro a Twitter y veo a la gente, a mis propios fans, hablando de mierda y diciendo que soy una vaga y que estaba dando pistas de que iba a los Grammys. ¿Cómo demonios estaba dando pistas de que iba a ir a los Grammys cuando literalmente me estaba depilando y blanqueando mis partes?», señaló la artista. Finalmente, también decidió desactivar su cuenta de Instagram.