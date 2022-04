Camila Cabello ha publicado en su cuenta de Instagram un adelanto de uno de los temas inéditos que forman parte de su tercer disco de estudio, ‘Familia’, que se estrena el próximo 8 de abril. Aún se desconoce el título de la canción, pero sus fans ya están emocionados por este próximo lanzamiento.

El fragmento de la canción que publicó la artista en su cuenta de Instagram, habla de cómo se va deteriorando una relación sin la intención de querer romperla, pero que poco a poco va separando a las dos personas debido al desgaste.

De esta forma, esta canción podría seguir el camino de ‘Bam Bam’, su colaboración con Ed Sheeran, que también habla de una ruptura y de cómo superar un desamor. Unas canciones que podrían estar dedicadas al artista canadiense Shawn Mendes, tras la ruptura que protagonizaron a finales del 2021.

‘Familia’ es el tercer disco de estudio de la cantante, después de ‘Romance’ y ‘Camila’. Un álbum con sonidos latinos que quiere mostrar los vínculos familiares de la artista, con letras sobre su vida cotidiana. Ya se conocen algunas de las canciones, como la ya estrenada ‘Don’t go yet’, donde mezcló la cumbia y el pop, o la reciente colaboración con Ed Sheeran, Bam Bam, con una melodía pegadiza llena de onomatopeyas.

A las dos ya lanzadas como single se suma La Buena Vida, una canción homenaje a sus raíces mexicanas, la cual cantó en el concierto de Tiny Desk. Familia, además de la colaboración con Ed Sheeran, cuenta con otras tres más. Lola, un tema compuesto junto al cubano Yotuel, rindiendo homenaje a todas las mujeres de Cuba que tuvieron que huir del país para buscar una vida mejor; Hasta los dientes, un tema en español cantado a dúo junto a la artista argentina María Becerra; y una colaboración con Willow, titulada Phychofreak.

Un disco que será presentado a través de un evento en Tik Tok, llamado ‘Welcome to the family’, que millones de personas podrán seguir en directo el próximo 8 de abril a la 1 de la madrugada. Por otro lado, muy concienciada con lo que está ocurriendo en Ucrania, la artista participó el pasado martes en un concierto solidario, donde interpretó ‘Bam Bam’, en directo junto a Ed Sheeran por primera vez.

#ConcertForUkraine 💙💛💙💛 donate to @decappeal’s #Ukraine appeal at https://t.co/KCRRGGPatK to help those in need! @edsheeran pic.twitter.com/vB6nBOZUkB

— camila (@Camila_Cabello) March 30, 2022