Camila Cabello anuncia un nuevo proyecto para la gran pantalla

Camila Cabello tiene un nuevo proyecto entre manos. Tras un verano en el que la artista ha podido desconectar, acompañada de sus seres queridos y de su nueva ilusión, con la llegada del mes de septiembre ya se prepara para la vuelta al trabajo, y no son pocos los proyectos que tiene para este año.

Recientemente ha salido a la luz una nueva incursión de la artista en la gran pantalla, aunque en esta ocasión, no será como actriz, sino que interpretará una de las canciones de la banda sonora de un documental, tal y como se ha publicado esta misma semana.

De esta forma, Camila estrenará con el reconocido compositor Hans Zimmer una canción titulada Take Me Back Home, para un proyecto documental, Frozen Planet II, el documental de la BBC que continúa el éxito de una serie iniciada en 2011 sobre el planeta Tierra.

🎶@Camila_Cabello and @HansZimmer collaborate on new song for Frozen Planet II.

Global superstar and world-renowned composer to soundtrack first look trailer of Sir David Attenborough-narrated landmark from @BBCStudios Natural History Unit for @BBCOne.https://t.co/KXPUajRM7i

— BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) August 21, 2022