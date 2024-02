Muere Adele, madre de Bruce Springsteen

El pasado miércoles 31 de enero falleció Adele Springsteen, la madre de la estrella del rock Bruce Springsteen, a los 98 años. Fue el cantante quien lo anunciaba a través de su Instagram, publicando un vídeo de ellos dos bailando. Acompañando al vídeo, el cantante ha querido dedicarle unas palabras en un texto que comienza diciendo «Adele Springsteen – 4 de mayo, 1925-31 de enero, 2024».

El texto está formado por unos párrafos de la canción del cantante The Wish, un tema que en la que menciona a su madre y que está dedicada a ella: «Recuerdo en la mañana, mamá, escuchar tu alarma del reloj. Tumbado en la cama te oigo prepararte para el trabajo, el sonido de tu caja de maquillaje en el lavabo. Y las señoritas en la oficina, todo pintalabios, perfume y faldas sugerentes, que orgullosa y feliz te ves siempre caminando hacia casa desde el trabajo», comenzaba citando el artista de la letra de su propia canción.

«No hay llamada el domingo, flores o una tarjeta en el Día de la Madre. No hay una casa en la colina con un jardín y un bonito y pequeño porche. Tengo mi coche en Bond Street, soy más mayor pero me reconoces con una mirada. Nos encontraremos en un bar de rock and roll y nos iremos a bailar», terminaba diciendo en el texto, donde, a continuación, menciona la canción a la que el texto hace referencia.

A pesar de que la causa de la muerte no haya sido desvelada, en el pasado año 2021, el cantante anunció que su madre estaba luchando contra el Alzheimer desde hace una década y tenía problemas para hablar o mantenerse en pie, así que esta enfermedad podría ser lo que ha causado su muerte. El cantante la calificaba en su biografía como alguien «realmente inteligente, realmente fuerte y realmente creativa».

Bruce Springsteen danced on stage with his late mother during a concert at London’s Hyde Park in 2013.

«There ain’t a note that I play on stage that can’t be traced back to my mother.» pic.twitter.com/ohZlNTQM5f

— CONSEQUENCE (@consequence) February 1, 2024