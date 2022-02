‘Los Bridgerton’ se ha convertido en una de las series más vistas de los últimos tiempos en la plataforma de Netflix. La historia de amor entre Daphne Bridgerton y el duque Simon Basset ha conseguido conquistar a millones de personas en todo el mundo. Y es que, su éxito ha traspasado la pantalla, convirtiéndose en todo un fenómeno audiovisual.

Tras finalizar una primera temporada de infarto y con muchos cabos sueltos, los nervios de los seguidores están a flor de piel, sobre todo, teniendo en cuenta que la segunda temporada de la ficción ya ha terminado de rodarse. Por ello, en una reciente entrevista, la actriz Phoebe Dynevor, que da vida al personaje de Daphne, ha confesado cuál fue la escena que más le costó grabar de la primera temporada.

Welcome back to Bridgerton — here is your first look at Season 2 pic.twitter.com/Fx44Cf5NSs

— Netflix (@netflix) January 19, 2022