El pasado jueves 4 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2023 presentada por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. De esta manera, conocimos la decisión de la audiencia de expulsar a Diego Pérez pero, a su vez, el nombre de los cuatro nuevos nominados de la semana. Pero también fue protagonista otro concursante: Bosco.

Los espectadores del reality pudieron ser testigos de cómo el presentador de Supervivientes 2023 hizo saber que un concursante iba a ser sancionado: Bosco. Jorge Javier Vázquez no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más contundente con él, dadas las circunstancias: “Estamos hartos de tu indisciplina”.

Durante esta semana, Bosco decidió ir a pesar a una zona de la playa que no está permitida por seguridad. Asraf Beno, concursante del reality, quiso reprochar a su compañero su acción: “Te han dicho mil veces que ahí no se puede”. El resto de concursantes también quiso llamarle la atención, debido al riesgo que estaba corriendo. Y es que, aunque la inspectora del programa llamó a Bosco en reiteradas ocasiones, él no hacía caso.

.@jjaviervazquez a Bosco: «Basta ya. Dentro del concurso, tu seguridad es nuestra responsabilidad. Hazlo por respeto al equipo que está trabajando» 🏝 #SVGala10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/JdQJUInM39 — Supervivientes (@Supervivientes) May 4, 2023

“Una vez más estás ignorando las indicaciones y recomendaciones del equipo”, espetó Jorge Javier Vázquez en directo. Es entonces cuando, visiblemente enfadado, el presentador fue contundente: “Te lo voy a dejar muy clarito. ¡Basta ya! Dentro del concurso, tu seguridad es nuestra responsabilidad”.

Por lo tanto, la organización de Supervivientes 2023 decidió castigar a Bosco. ¿De qué forma? El concursante tendrá que estar atado a cada uno de sus compañeros durante un día entero. El sancionado, por su parte, quiso hablar desde la Palapa: “Creo que no va a volver a pasar”, a lo que Jorge Javier Vázquez respondió: “Te lo digo yo que no va a pasar”.