‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un jueves más, Supervivientes 2023 regresó a Telecinco con una nueva entrega. Conducida por Jorge Javier Vázquez desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras, durante la gala los espectadores conocieron el nombre del nuevo expulsado del reality más extremo de la televisión.

Tras la expulsión disciplinaria a de Yaiza el pasado jueves, los nominados de esta semana eran Jonan Wiergo, Diego Pérez y Alma Bollo, después de que el martes Asraf Beno se salvase en la ceremonia de salvación. De esta forma, uno de las tres concursantes se convertiría en el nuevo expulsado.

El primero en conocer su salvación fue Jonan. El concursante se sorprendió mucho al conocer la decisión de los espectadores del concurso, y agradeció el apoyo, pues en ha expresado en incontables ocasiones sus ganas de seguir en los Cayos Cochinos.

Visiblemente nerviosos, Alma y Diego esperaban para conocer la decisión de los espectadores. Ambos concursantes tenían ganas de seguir luchando en los Cayos Cochinos, sin embargo, estaban a escasos minutos de conocer la decisión de la audiencia.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunció que los espectadores de Supervivientes 2023, con sus votos habían decidido salvar a Alma, por lo tanto Diego se convertía en el nuevo expulsado. Una decisión que el concursante aceptó con deportividad, aunque le hubiera gustado seguir concursando. «Me voy con la cabeza alta y no me arrepiento de nada, aunque me duela», expresó antes de abandonar la palapa.

Tras despedirse de sus compañeros, Diego fue trasladado a la Playa de los Olvidados, donde protagonizó un emotivo reencuentro con Artùr Dainese y Jaime Nava. Los tres concursantes convivirán hasta el próximo domingo, cuando se conocerá el nombre del nuevo expulsado definitivo.