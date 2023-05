‘Supervivientes 2023’: estos son los nominados de esta semana

Un jueves más, Telecinco regresó con una nueva entrega de Supervivientes 2023. Tras la expulsión de Diego Pérez, los concursantes se enfrentaron una semana más a nueva ronda de nominaciones donde la tensión volvió a ser evidente entre varios de ellos.

Después de jugarse el liderazgo de la semana, Jorge Javier Vázquez dio paso al inicio de las nominaciones. El presentador anunció a los supervivientes que esta semana habría cuatro nominados: tres de ellos por el grupo y uno de ellos elegido por el líder.

Raquel Arias fue la ganadora del collar de líder de esta semana, por lo tanto la concursante iba a ser la encargada de dar un cuarto nombre frente a todos sus compañeros.

Tras las nominaciones, los primeros nominados del grupo fueron Asraf y Ginés. No obstante, Bosco y Manuel protagonizaban un empate a un punto por lo que Raquel Arias, como líder de la semana, se vio obligada a deshacer con un voto propio.

«Este empate sí que no me lo esperaba, son dos personas muy importantes», decía la concursante al tener que elegir entre Bosco y Manuel. «Es una decisión muy difícil. Lo siento muchísimo, pero voy a tener que elegir a Manuel y salvar a Bosco», decidía.

Tras el desempate, Raquel desvelaba delante de sus compañeros su nominación directa: «Es una persona con la que me he distanciado, me da pena, pero mi voto va para Jonan», expresó. «Da igual, yo también la iba a nominar a ella pero ha salido líder», señaló el concursante.

De esta manera, Asraf, Ginés, Manuel y Jonan se convierten así en los nuevos nominados de la semana. Una semana más, la audiencia, con sus votos a través de la app gratuita de Mitele, seguirá siendo la encargada de decidir quién se salva esta semana y quién es el próximo expulsado de Supervivientes 2023.