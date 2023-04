Bosco, atendido de urgencia por los médicos de ‘Supervivientes 2023’

Tras unos cuantos sustos de Bosco a lo largo de Supervivientes 2023, el concursante ha vivido uno de sus peores momentos en el programa. El sobrino de Pocholo ha tenido que ser atendido de urgencia por los servicios médicos del programa.

Ni cuando se cortó parte del dedo con un machete el joven lo pasó tan mal. Una araña le había picado en la pierna izquierda y llevaba tres días aguantando el dolor mientras hacía vida normal en el concurso. Finalmente, no ha podido aguantar más y en medio de la madrugada ha tenido que pedir ayuda al equipo del programa. Un enfermero ha acudido entonces en su ayuda.

“Lo más cerca que puedo explicar es que es como si fuese un picotazo de abeja metido”, ha explicado el concursante al sanitario. Acto seguido, ha comenzado a extraerle el veneno del muslo para cortar la infección y que el dolor no fuera a más. “Seguro que es la picadura de una araña, porque tiene la misma forma clínica”, le ha informado el hombre a Bosco. Para finalizar le ha vendado la pierna y lo ha mandado de vuelta a la playa no sin antes informarle que habría que ver cómo evoluciona.

Sus compañeros estaban dormidos, por lo que se enteraron de todo a la mañana siguiente cuando se lo contó el propio superviviente. El participante estaba tan dolorido que le costó hasta incorporarse y no podía moverse con normalidad. “Estoy sin poder hacer nada… Está en un sitio rarísimo”, explicaba. “Es un dolor como un punto, puuuuu… Como la picadura de una abeja, pero de continuo, un coñazo vaya”, siguió explicando mientras continuaba tumbado retorciéndose de dolor. “Lo importante es que eso te quede bien, se te desinfecte y se te cure”, intentó calmarle Raquel Mosquera mientras le consolaba.

Sin embargo, Bosco ha vuelto a hacer gala de su habitual sentido del humor y su saber estar para quitarle hierro al asunto. “Creo que me ha picado un arañote. Yo no vi a Spiderman pasándolo tan mal. Espero que dentro de poco me pueda subir a todos lados”, confesaba más tarde a las cámaras de Supervivientes.