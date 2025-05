El pasado martes 20 de mayo, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre del primer salvado de la semana. Por si fuera poco, Borja González vivió una de las noches más especiales desde que llegó a los Cayos Cochinos de Honduras. Después de varias semanas de concurso, el que fuese participante de la séptima edición de La isla de las tentaciones tuvo que enfrentarse a una prueba de recompensa en solitario. Tras conseguirla, Patricia Montero, actriz y mujer de su compañero Álex Adrover, apareció con una tablet en la mano. Su cometido era muy importante, ya que era enseñarle el premio que había ganado, que era ver imágenes y vídeos de su hijo Luca. Visiblemente emocionado, Borja González no tardó en exclamar lo siguiente: «¡Está enorme!», mientras se llevaba las manos a la cabeza.

«¡Cómo ha crecido! No me lo puedo creer… Es el mejor regalo que me podéis dar», alcanzó a decir el concursante de Supervivientes 2025. Lejos de que todo quede ahí, el valenciano fue más allá: «Parece que han pasado tres años. Lo he visto subirse a una moto como un loco, andando… Que la última vez que lo vi no andaba». Fue en ese momento cuando Carlos Sobera quiso saber qué vio en la imagen final que aparecía en la tablet, y era una diapositiva en negro. Borja no entendía qué quería decir eso pero, a los pocos segundos, lo descubrió puesto que su novia Ana López apareció por sorpresa: «¿De verdad pensabas que no iba a venir?». Como no podía ser de otra manera, Borja no dudó en abrazarla fuertemente y en besarla sin parar. «¿Cómo no iba a venir?», volvió a preguntar la valenciana, sin perder la sonrisa al reencontrarse con su pareja.

«Todo está bien en casa, el trabajo, todo… ¡Te lo juro!», exclamó Ana, mientras no dejaba de abrazarle en todo momento. La pareja de Borja se mostró muy preocupada por él, al ser consciente de que estaba atravesando por un mal momento en Supervivientes 2025. Entre otras cuestiones, porque se sentía mal por dejarla sola con su hijo Luca, de 1 año, y estar perdiéndose tantos momentos de su crecimiento.

«Él se preparó para esto antes de irse, pero necesita saber que todo está bien para continuar», comentó Ana. Es más que evidente este tiempo en Supervivientes 2025 ha servido a Borja para valorar aún más su relación, ya que ambos comentaron que se separaron en un momento complicado para ambos.

Sea como sea, es un hecho que se quieren muchísimo y, además, están profundamente enamorados del pequeño Luca, su hijo. Así pues, antes de despedirse, Borja no dudó en abrazar fuertemente a su novia, prometiéndole que, cuando regrese a España, las cosas iban a mejorar entre los dos. ¡Estamos convencidos de que así será!