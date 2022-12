Bombai no decepciona con ‘Subidas y bajadas’, su nuevo single

Bombai estrenó nuevo single hace tan solo tres días y se llama Subidas y bajadas. Este salió a la vez que su nuevo álbum, LIBERPAZ, una verdadera sorpresa para los fans del grupo tras el éxito de Suena en las bodas.

“Queríamos hacer un álbum rápido, de buen rollo, de lo que siempre hemos sido, de no seguir tendencias, de no buscar el single perfecto ni la aprobación de las emisoras, de no hacer caso, de libertad, de paz”, explicaba la banda en un post de Instagram de su cuenta oficial. Esta es la historia de LIBERPAZ, el tercer álbum de estudio de Bombai.

Alma y libertad fue el tema que abrió esta nueva era para el grupo, siendo el primer track del disco. Ahora es el turno de Subidas y bajadas, una canción sobre los malos y buenos momentos que atraviesan las personas porque la vida no es lineal y a veces se está bien y otras mal. A pesar del tono melancólico de la canción, Bombai no abandona su sonido que transmite buen rollo y que les caracteriza a ellos y este álbum.

El grupo valenciano que lleva en activo desde 2013 y ha tenido numerosos hits como Solo si es contigo, Vuela o Tú me has cambiado. Es usual que temas de este estilo acaben sonando en bodas por convertirse especiales para las parejas que se casan y de aquí nace Suena en las bodas. Este tema se estrenó en octubre de 2022, sin formar parte del disco, como regalo y homenaje a todos aquellos seguidores que se acuerdan de ellos en esta fecha tan especial.

De momento Subidas y bajadas de Bombai no tiene videoclip oficial, pero sí que se puede escuchar ya en todas las plataformas digitales. Al igual que se puede hacer con el disco al completo, LIBERPAZ.