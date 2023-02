Blas Cantó comparte la portada de su nuevo álbum y anuncia fecha de estreno

Blas Cantó estrena nueva era con el anuncio de su nuevo álbum. Después de cinco años, llega el que será el segundo disco de su carrera (sin contar la reedición de Complicado) que se llamará El Príncipe y verá la luz el próximo 19 de mayo.

El pasado 17 de febrero, el artista ya empezó a dar pistas sobre esta nueva etapa en forma de un pequeño teaser en Instagram. En él aparecía él mismo frente a la pantalla de un ordenador y se le veía borrar una carpeta con el nombre de Complicado y crear una nueva en la que solo podía leerse “El P”.

Al día siguiente por fin anunció lo que todos estaban esperando. Blas Cantó reveló la portada del disco, el título y la fecha oficial de su lanzamiento. La fotografía de la portada es de Steven Bernhard, que ha trabajado para otros artistas como Lola Índigo o Belén Aguilera. “Ojalá os encante tanto como a mí y, ojalá también, que cuando escuchéis las canciones podáis sentir lo que yo sentí al escribirlas y al cantarlas. Y cuando ese momento llegue, descubriréis que, tal vez, no era todo como parecía”, ha adelantado enigmáticamente.

Además, ha adelantado algo que podría ser la letra de una canción: “Y me clavo las espinas cuando te regalo rosas. Me señalas con el dedo, pidiendo que sea otra cosa. Y no soy tan inocente, y me pierdo entre la gente cuando siento que me miras diferente”. Junto con el anuncio, también ha informado que al reservar el disco solo unos pocos afortunados podrán hacerse con un cuento ilustrado por Celia Gallego en edición limitada.

Los días 1 y 2 de abril el murciano presentará en exclusiva todas las canciones del álbum en Madrid y Barcelona respectivamente en unos shows muy personales cuya localización de momento es secreta. Todavía hay entradas disponibles que se pueden adquirir a través de raretickets.com.