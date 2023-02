Blas Cantó estrena ‘A fuego’, su nuevo single

Blas Cantó ha estrenado nuevo single llamado A fuego, una canción que estará incluida en su próximo disco. El artista muestra una imagen y estilo completamente renovados respecto a lo que había hecho anteriormente.

El título del nuevo álbum del cantante es El Príncipe y estará disponible el 19 de mayo, aunque ya está disponible para reservarlo. Sin embargo, se podrá escuchar antes en primicia en dos secret shows que realizará el murciano el 1 y 2 de abril en Madrid y Barcelona. Todavía hay entradas disponibles para acudir a estos conciertos que se pueden adquirir a través de raretickets.com.

A fuego está producida por nada más y nada menos que Oliver Som, productor de grandes artistas internacionales como James Blunt y Robbie Williams. Un tema de lo más bailable que trata sobre una traición y cómo no va a permitir que esa persona vuelva para hacerle daño otra vez. “Fuiste tú sin avisar quien me disparó primero y aunque yo te di de más ahora no te echo de menos”, dice la letra al comienzo de la canción.

El videoclip oficial está dirigido por Danny O’Brien y tiene una temática ochentera tanto en vestuario como en imagen. Destacan sus coloridos estilismos y los neones que acompañan a Blas Cantó en la simulación de un concierto y a los asistentes en pista mientras bailan.

A fuego, el nuevo single de Blas Cantó, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Además, el 19 de mayo lanzará por fin su próximo disco llamado El Príncipe después de cinco años sin nuevos trabajos suyos. “Ojalá que cuando escuchéis las canciones podáis sentir lo que yo sentí al escribirlas y al cantarlas. Y cuando ese momento llegue, descubriréis que, tal vez, no era todo como parecía”, ha deseado el cantante a través de una publicación en su perfil de Instagram.