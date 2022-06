Billie Eilish da nuevos detalles sobre ‘TV’, su próximo single

Billie Eilish continúa inmersa en su nueva gira. Hace unas semanas, durante uno de sus últimos conciertos en Europa, la artista estadounidense interpretó por primera vez una canción inédita, titulada TV, con la que volvió a demostrar su indudable talento a la hora de componer.

En tono balada, TV habla del pasotismo y de la soledad a la que en muchas ocasiones lleva el desamor. Desde que la artista la interpretó por primera vez, sus fans no han dejado de pedirle que lance la versión de estudio, y ahora, ha dado nuevos detalles sobre esta canción.

Aunque de momento prefiere no desvelar la fecha de lanzamiento de su nuevo single, Billie Eilish y su hermano Finneas, han dado nuevos detalles sobre esta nueva composición, con la que han vuelto a llegar al corazón de los fans.

Durante una entrevista con Matt Wilkinson, para Apple Music 1, Billie Eilish habló sobre su participación en el famoso Festival de Glastonbury y sobre TV, el tema que estrenó en directo hace unos días.

La idea de la artista de cantar esta canción en directo, le surgió en el aeropuerto. Billie se encontraba junto a su hermano y antes de subirse al avión escuchó la maqueta de TV y le surgió la duda de sí debería cantarla en el concierto.

Su hermano no dudó en aceptar la propuesta y ambos sorprendieron a los fans con esta canción. «Sólo quiero ser capaz de sacar música como antes, creo que cuanto más grande te haces, más difícil parece todo”, expresó la artista durante su entrevista con Matt Wilkinson.

Por otro lado, Finneas explicó que detrás de la letra de esta nueva canción: «Hay una imagen triste con la que creo que la mayoría de la gente que ha estado enamorada puede identificarse, una relación que quizás se desmorona o una amistad que se desmorona, del tiempo que pasa”.

🚨 HUGE SHOW TODAY 🚨@billieeilish talks @glastonbury about being the youngest headliner ever.

Listen now via @AppleMusic https://t.co/wvq1lNDUeS pic.twitter.com/Io8FNL5fvM

— Matt Wilkinson (@w1lko) June 20, 2022