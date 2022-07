Billie Eilish, protagonista por un doble récord con el que ha hecho historia

Billie Eilish es una artista de récords. No lo decimos nosotros, sino las cifras de éxitos y multitud de reconocimientos que ha conseguido en su corta pero intensa carrera. La artista estadounidense no deja de protagonizar titulares y no es para menos.

Recientemente, la artista estadounidense se sinceraba como nunca antes sobre el síndrome de Tourette que padece y hace unos días le pusieron una estatuilla en el Museo de Cera en Hollywood. Pese a que su réplica no fue lo que sus seguidores esperaban, es más que evidente que Eilish es una estrella mundial. Ahora, un par de nuevos récords que suma a su historial de triunfos.

Como no podía ser de otra manera, todo lo que consiga la artista de Los Ángeles se merece una celebración a lo grande. En las redes, con una legión de fans muy pendientes de la intérprete, así han celebrado que Billie sea oficialmente la más joven en la historia de Coachella que ha encabezado la lista del cartel de este festival de gran categoría global y lo mismo le ha sucedido con Glastonbury Festival

Coachella, es imposible no recordar que Billie Eilish reconocía haber usado un doble, así para poder disfrutar de este festival sin ningún tipo de impedimento por su tremenda fama y el furor que suscita en cuanto aparece entre el público.

«Es algo que he hecho ocasionalmente en diferentes lugares y es guay cuando puedes hacerlo. En Coachella, lo hice porque tenía una doble de cuerpo, que era una de mis bailarinas en el concierto. La vestí con un look del show que había llevado antes, conseguimos una peluca negra y le pusimos moño, le dimos una mascarilla y unas gafas de sol, se puso mis zapatos y mis calcetines.

La puse al fondo del escenario y se quedó allí mientras se encendían las luces y todo el mundo pensó que era yo. Nadie supo que no era yo, literalmente nadie. Y mientras ella estaba allí arriba, yo me puse un abrigo negro grande, un chaleco de tráfico, una capucha y unas gafas».