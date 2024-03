Berto Romero se cansa del comportamiento de sus seguidores: «No me mandéis insultos y eructos»

La vuelta de Berto Romero con su propio programa de televisión es una de la mejores noticias de la temporada televisiva desde que el final de Late Motiv -el programa de Andreu Buenafuente en el que colaboraba- finalizase. Pese a todo, hay una actitud de sus fans que no está gustando nada al catalán y ha pedido que pare.

El consultorio de Berto empezó como una sección del late night de la cadena de pago y se convirtió en una de las favoritas del programa, por lo que muchos pedían su regreso, algo que se cumplirá en las próximas semanas. El humorista contestaba a las preguntas y peticiones de consejo de lo más alocadas que los espectadores le mandaban a un número de teléfono, siendo muchas de ellas en forma de audios de WhatsApp, provocando situaciones de lo más insólitas por las ocurrencias de la gente.

Las ganas de broma no han parado y parece que las peticiones más locas han vuelto a inundar el buzón del programa, lo que ha provocado que el catalán haya tenido que llamar la atención. «Una cosa sobre lo de El consultorio de Berto que no os dije y quizá no sepáis: los audios que enviéis pasan un filtro, no es una Inteligencia Artificial, es una inteligencia humana, es una persona que se llama Manel», ha querido aclarar en un vídeo.

«Manel me filtra las que cree que no debo escuchar, porque son insultos, eructos y cosas que no se pueden aprovechar», ha querido dejar claro. «Si la idea era joderme el día a mí, o hacerme daño, o decir ‘vaya broma le vamos a gastar a Berto’, que sepáis que se la estáis gastando a Manel, estáis haciendo daño a Manel», ha dicho enfadado.

«Además, Manel es una persona que es muy bonico, muy muy bonico, no me lo estoy inventando, hacerle daño a Manel es como golpear a una foca monje», ha dicho cansado. Aunque pueda parecer una broma y que queda claro que es una de las habituales formas de promocionar de Berto Romero, lo cierto es que sí es muy posible que haya algunas personas encargadas de filtrar esos mensajes para que el propio presentador y el equipo de guion selecciones las mejores de cara a emitirse en el programa.

¿Cuándo se estrena el nuevo programa de Berto Romero?

Tal y como ha anunciado la plataforma de pago, el programa llegará a lo largo del año 2024 como uno de los nuevos programas originales, supliendo de esta forma la salida de Martínez y hermanos, que ha saltado a Cuatro recientemente. Berto Romero compaginará este proyecto con el estreno de Ovejas eléctricas, nuevo programa de La 2 que presentará y que estará dedicado al mundo literario.

De esta manera, la cadena de Telefónica refuerza su apuesta por el humor recuperando a uno de los cómicos más queridos de nuestro país. Desde 2021 no ha vuelto a colaborar en ningún programa y se ha centrado en su faceta como actor, productor y director, dando a luz a la serie El otro lado, creada junto a su inseparable Andreu Buenafuente.