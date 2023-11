‘La Resistencia’: Buenafuente y Berto Romero hacen una sorprendente confesión sobre el sexo

La Resistencia ha recibido a dos invitados como son Andreu Buenafuente y Berto Romero, dos clásicos del programa, tanto que Buenafuente es jefe de David Broncano como productor del espacio. Pese al respeto que le tiene, no dudó en hacerle la pregunta sobre el sexo y la respuesta no fue como esperaba.

Tras hacer promoción de su nuevo proyecto, llegó el momento de tocar los temas más delicados. «¿Todavía estás con esa mierda del dinero?», le reprochó Andreu al del Jaen por seguir haciendo esas preguntas. «Siete años, hicimos una elipsis de un año o dos. Pero notábamos que la gente lo quería», aclaraba.

«Lo que sí te digo es que pago todos mis impuestos», ha sido el único dato que ha querido dar ante las cámaras sobre su cuenta corriente muy enfadado, a lo que ha añadido que «si ganas más, pagas más». Sobre las relaciones sexuales decidió contestar lo mismo: «Yo pago todos mis impuestos».

Berto se ha negado en rotundo a hablar de dinero, dejando claro que por ser el invitado que más veces ha ido a La Resistencia tiene ese derecho, pero no ha negado a hablar de sexo. En concreto, dio detalles de sus hábitos en la masturbación: «Siempre he intentado mantenerme constante y siempre intentar una por día».

El mayor drama al que se enfrenta la masturbación humana es el reflejo de uno mismo cuando el móvil o la tablet se bloquean por accidente. Nadie está preparado para ver ESA cara. #LaResistencia @Buenafuente y @Berto_Romero pic.twitter.com/AViF5zDMNS — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 16, 2023

Tras las risas del público iniciales, el humorista se ha explicado: «Desde hace ya años, ya no voy a paja por día, pero me ha quedado el recuerdo de intentarlo. Hay como un recuerdo, como el bigote de Aznar, que quedaba como una sombra. Entonces a veces lo intento, pero ya sé que no».

Aprovechando la situación, Broncano ha querido apuntar que durante ese momento existe el peligro de estar viendo algún «contenido» en el móvil o la table y que se pueda bloquear por error, provocanod una situación muy complicada: «Te ves a ti mismo la cara con el reflejo. Tu propia cara en ese momento… Dios no nos dejó que la viésemos».