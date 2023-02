Benidorm Fest: Agoney muy contundente, estalla contra los haters del festival

El Benidorm Fest emitido este pasado martes en Televisión Española para elegir a los cuatro representantes que pasarán a la final que tendrá lugar el próximo 4 de febrero, ha estado cargado de emociones y como no podía ser de otra manera, han vuelto los eurodramas. El más importante ha llegado de la mano de Agoney quién al dar la rueda de prensa tras proclamarse como semifinalista ha querido lanzar un mensaje en contra del odio en redes sociales.

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se hicieron con la victoria y lograron pasar a la gran final. Unos segundos antes de que dieran paso a las votaciones, Mónica Naranjo, presentadora del programa pedía por favor que no se critica ni insulte a nadie pues al final la música es diversidad y cada uno puede tener gustos distintos. Esto sobre todo lo dijo por lo que sucedió el año pasado cuando el jurado no hizo ganadoras a las favoritas del público: Tanxungueiras y Rigoberta Bandini.

Agoney, Fusa Nocta, Megara y Alice Wonder son los primeros cuatro clasificados para la final de Benidorm Fest que se realizará este sábado 4 de febrero. El ganador representará a España en Eurovisión.#BenidormFest2023 #BenidormFest #Eurovision2023 pic.twitter.com/NDt9tOAtsi — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 1, 2023

“Yo de corazón quiero pediros una cosa. Sé que la música despierta emociones y es algo subjetivo. Por eso, porque estamos celebrando la diversidad musical, pero también la diversidad de opiniones, os pido respeto y cariño. Aquí y en redes. Tanto para los artistas como para los que van a emitir su opinión. Recordad, la música nació libre, no la ensuciemos”, expresó.

Después de las votaciones, tocaba el turno de las ruedas de prensa con los semifinalistas, entonces, Agoney tomó la palabra para denunciar el odio que había sufrido desde que se inició en esta aventura. Además, por lo que hemos podido conocer, el influencer Malbert, lleva generando odio alrededor del artista desde que se presentó a Operación Triunfo 2017.

Agoney (@Agoney) se pronuncia sobre el hate en redes sociales. «Yo no me tengo que preparar para nada. A los que hay que educar son a ellos»#BenidormFest2023 #BenidormFest https://t.co/vMI3e4O2Fr pic.twitter.com/OkKq35O4y5 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023



“Con respecto a esto yo no me he preparado nada. De hecho, a los que hay que educar es a ellos. De hecho, aquí tenemos por el fondo a un especialista en hate. Malbert, ¿estás por ahí? Bueno lo vi antes”, decía el canario mientras señalaba entre la prensa. “Es a ellos a los que hay que reeducar, a los que hay que dar una lección. Es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí hay que respetarla. Yo, por mi parte, voy a dejar una cosa clara: no voy a dar voz a esa gente. Ya está”,