‘Benidorm Fest 2023’: los participantes presentan sus canciones

La tarde del 18 de diciembre, después de la final del Mundial de Qatar, fue la fecha elegida para estrenar las 18 canciones candidatas a representar a España en 2023 en el certamen de Eurovisión. Tal y como se hizo el año pasado, se elegirá a la ganadora en el Benidorm Fest 2023.

El pasado lunes 19 de diciembre, Happy FM acudió a la rueda de prensa de presentación de las canciones candidatas a ganar el certamen nacional, celebrada en los estudios de Prado del Rey de RTVE situados en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Agoney, E’Femme, Fusa Nocta, Blanca Paloma, Aritz Aren, Rakky Ripper, Alfred García, Sofía Martín, Alice Wonder, Famous, Megara, Vicco, Twin Melody, José Otero, Karmento, Sharonne, Meler y Siderland hablaron brevemente de sus propuestas y adelantaron algunos detalles sobre las puestas en escena.

Alfred García cuenta que Desde que tú estás se inspira en “el amor, que ahora parece algo revolucionario. El amor, para mí, ahora ha aparecido en forma de canción”. Se sabe que el Eaea de Blanca Paloma está inspirada en su abuela, pero ha querido contar un poco más: “Está inspirada en mis raíces, en el legado que me han transmitido, a través de esta nana tan potente”. Esta canción parte como una de las favoritas de los eurofans.

Otra de las favoritas es Mi Familia, de Fusa Nocta. Esto es lo que dijo la artista sobre ella: “A mí me gusta mucho la canción, pero no esperaba reacciones tan positivas. Tenía un poco de miedo porque es muy diferente, el tema tiene muchos estilos, pero me representa mucho”. El grupo Siderland se quedó como suplente el año pasado a las puertas de poder actuar y este año repiten. “Sabemos que hay mucha gente de que lleváramos una canción en catalán, sabiendo que tenía que haber una primera vez. Y encantados de ser nosotros”, han dicho sobre Que esclati tot.

El cantante Agoney se presenta con Quiero Arder y esto es lo que ha dicho sobre ella: “Esta canción no la cree pensando en Eurovisión, sino porque la necesitaba. Luego se dio la oportunidad. Es verdad que tenía pensada otra canción, que era más comercial, pero al final fue este tema”. Por otro lado, se encuentra el folklore de Karmento y el fenómeno viral de Twin Melody como candidatos al Benidorm Fest 2023.

La propuesta de la girlband española E’FEMME es Uff!, una maqueta directamente diseñada para el certamen y posteriormente modificada: “Llegó a nosotras como una propuesta que pegaba con nuestro sonido. Estamos muy contentas porque refleja nuestra fuerza”. Por último, se encuentra Alice Wonder con su Yo quisiera. La artista ha decidido dar el salto y salir un poco del circuito indie/alternativo: “Estoy muy feliz. Benidorm Fest no estaba en mis planes, he salido de mi zona de confort”.