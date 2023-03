Belén Esteban se sincera y da detalles sobre el conflicto de Belén Rodríguez y las Campos

El pasado lunes 27 de marzo, volvía a hablarse en Sálvame sobre el distanciamiento de Belén Rodríguez con las hermanas Campos, en especial, con Carmen Borrego a la que ella consideraba como casi una hermana de sangre; y Belén Esteban se pronunció por primera vez en directo.

Todo esto ocurrió cuando la acusada hizo público el préstamo que le hizo a Kiko Hernández. Una información acabó yendo de unas personas a otras y se formó un gran malentendido que terminó con la amistad de muchos colaboradores.

María Patiño preguntó a los colaboradores del programa si sabían por qué Belén Rodríguez se había distanciado de esa manera de Carmen Borrego, pues las hermanas no logran comprenderlo: “Ellas no lo entienden y dicen que no han dicho nada en contra de Belén en este programa”, preguntaba la presentadora. Belén Esteban saltaba a defender a su amiga, asegurando que en varias ocasiones ella le ha tenido miedo a Carmen Borrego.

Belén Esteban revela el motivo del conflicto de Belén Ro y las Campos: «Bloquea a Carmen porque dice que en alguna ocasión le ha tenido miedo”#yoveosálvame

https://t.co/GCfdJxrudR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 27, 2023

“Dejadme acabar porque nunca he hablado de este tema. Luego Belén se enfada con Terelu porque cuando sale lo de la comida tan famosa, esta le echa la bronca a Belén Rodríguez y ahí había mucha más gente implicada”, expresaba Belén Esteban. A partir de ese momento no quiso pronunciarse más sobre el tema y decidió escuchar a sus compañeros quiénes seguían hablando sobre lo ocurrido en aquella comida.

Según contó Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, habría sido Belén Rodríguez la que filtró a la prensa imágenes de ellos comiendo junto a Kiko Hernández, en medio de una pelea del colaborador con éste. «Me arrepiento de haberla metido en mi casa y de que conozca a mis hijas, No la quiero ver ni en pintura nunca jamás en mi vida”, reconoció.

«Te equivocas, nosotros no hemos desaparecido de la vida de Belén, ha sido ella la que ha desaparecido de nuestra vida. Yo he estado siempre en el mismo sitio, y cuando Belén me ha necesitado me ha tenido, y muchísimo más a mi hermana Carmen, que ha tenido más trato con ella», comentaba Terelu Campos sobre lo ocurrido.

Kiko Hernández en brote contra Belén Ro #yoveosalvame pic.twitter.com/Jl2OyFxZva