Sin lugar a duda, uno de los temas que más ha acaparado la atención de los programas de Telecinco durante los últimos días ha sido la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Un enlace que se ha encontrado con numerosos inconvenientes por el camino y, especialmente, con muchas ausencias como la de Isabel Pantoja o su hijo Kiko Rivera. Pero, a pesar de ello, quien no faltó a la cita fue Belén Esteban.

Como no podía ser de otra forma, el tema de la boda de la sobrina de la tonadillera salió a la palestra en ‘Sálvame’ el pasado lunes 4 de octubre, momento en el que se volvió a cuestionar si realizar el enlace a pocas horas del fallecimiento de la abuela de la novia fue lo correcto. «Creo que Anabel ha hecho muy bien…», ha declarado Belén Esteban por su parte. Unas palabras con las que Rafa Mora no ha estado de acuerdo.

Belén Esteban defiende a su amiga 💥 #yoveosálvame https://t.co/pLWm3XOxWs — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 4, 2021

«Tú eres la prota, habla que tú eres la que dejaste la playa llena de mierda», le respondió el colaborador. Palabras que hicieron estallar a la de Paracuellos del Jarama, que repartió «zascas» para todos. «Es que no he acabado de hablar, ¿vale? Me toca los cojones. ¡Estoy harta, tío! Haga lo que haga… Ya se ha casado y ha sido una boda maravillosa», le ha espetado la colaboradora a Jorge Javier Vázquez, que ha ido tras ella.

«Escuchadme, estoy de la boda… Que digan lo que quieran decir, yo me lo pasé de pm. A mí ya me da igual. Comí, bebí, bailé, me divertí. Ya. Es que parece que está todo mal», ha continuado. «¿Quién ha dicho que la boda estuvo mal?», le ha preguntado al presentador. «Hombre… Si te metiste hasta con que había nubes. Te vi en el ‘Deluxe’, que estaba allí», ha contestado Belén. «Siempre te pasa lo mismo, haces las cosas y luego dices que no las haces», le reprendió.

Y es que, la colaboradora está muy desilusionada por cómo ha hablado Jorge Javier de la boda, incluso en su blog. «Lo del blog ha sido cojonudo también… Los tienes cuadrados», le ha reprochado. Sin embargo, el presentador no entendía el motivo de su enfado y le ha preguntado qué le parecía mal de su blog.

«Es acojonante», le ha respondido sorprendida. «Simplemente, con el titular ya…», ha destacado -‘A Anabel Pantoja le pone mas cachonda un quejío que un orgasmo’, dijo haciendo referencia al titular. Un enfrentamiento donde la colaboradora ha dejado muy clara su postura.