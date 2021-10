La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez fue el tema central del programa ‘Sábado Deluxe’ de este fin de semana. Durante el programa, Jorge Javier Vázquez y los colaboradores, analizaron al detalle el comentado enlace, después de que la sobrina de Isabel Pantoja tuviera el gesto de generosidad con los medios de concederles el pleno acceso tanto a la ceremonia como al banquete.

“Yo jamás lo hubiera hecho así. Que en una boda pueda estar la prensa en todo momento… Ostras, es que no puedes desbarrar, no puedes hacer lo que te dé la gana”, opinó Jorge Javier Vázquez.

El presentador agradeció a Anabel el gesto totalmente altruista. Sin embargo, en su opinión cree que ese fue el gran fallo de la boda, debido a que todo el mundo tuvo acceso a todos los detalles de la misma, para bien y para mal.

Anabel Pantoja rompe a llorar: «Mi primo me dijo que él no celebraría la boda, después le he llamado y no me lo ha cogido» 😢 #labodaenvenenada https://t.co/GF5LaSScuK

— Deluxe (@DeluxeSabado) October 3, 2021