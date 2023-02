Belén Esteban estalla en ‘Sálvame’ tras las insinuaciones de Alicia Senovilla

El enfrentamiento entre Belén Esteban y Alicia Senovilla vuelve a dar de qué hablar en Sálvame. Este pasado lunes, el programa emitía unas imágenes donde la presentadora comentaba que le parecía muy bien que Jesulín de Ubrique vaya a sacar un documental sobre su vida.

«Me parece muy interesante, tiene mucho que contar. Siempre lo ha tenido, pero otros hablaban siempre más alto», haciendo alusión a Belén Esteban. Unas palabras que no le han sentado nada bien. Instantes más tarde, Adela González y Terelu Campos quisieron recuperar unas declaraciones de Alicia Senovilla donde aseguraba ser «la salvadora de Belén Esteban».

Belén Esteban no entiende por qué Alicia Senovilla habla de ella si llevan 20 años sin tener relación#yoveosálvamehttps://t.co/ae9WcNknIH — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 21, 2023

«Llevo 20 años sin hablar con ella. No necesito nada de nadie para estar donde estoy. A mí no me preguntan por ella, es ella la que siempre habla de mí, sino no pondrían aquí ningún video suyo. Solo digo que ella estaba encantada de que yo hablase de Jesulín en su programa», decía la colaboradora de Sálvame, mirando a cámara.

Alicia Senovilla, al escuchar las declaraciones, utilizó las redes sociales para desahogarse: «Si les molesta lo que digo, imaginen si supieran lo que pienso. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo… Existen nueve posibilidades de no entenderse», comentaba muy enfadada.

«Habla de mí y di lo que quieras, no eres mi descubridora. A mí una productora me contrata y tu eras la presentadora del programa pero yo entré como colaboradora. Lo he dicho muy pocas veces, pero a mi se me contrata por mediación de una persona a la que queremos mucho, Chelo Montesinos», aclaraba la de Paracuellos para tratar de zanjar todas las polémicas.